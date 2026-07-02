Desmienten que Taylor Swift y Travis Kelce construyen castillo en el Madison Square Garden

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida.

MIAMI.- La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es el tema del momento. Y en medio del hermetismo que la pareja ha tenido en torno a la organización del evento, han surgido un sinfín de rumores, entre ellos que la pareja decidió construir un castillo dentro del Madison Square Garden.

Sin embargo, fuentes cercanas a la logística declararon a la revista People que si bien Tayvis, como los fanáticos los han apodado, quisieron que el emblemático centro de eventos estuviera transformado para el gran día, no es cierto que se construya una estructura en su interior.

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No obstante, los insiders sí esclarecieron que la decoración es especial y combina con la esencia de ambos.

"No es un castillo, pero tiene un aspecto muy especial. Tiene césped, alfombras y toldos, y parece un lugar para celebrar una boda. Hay un escenario montado, pero es un lugar especial", dijo un informante a People.

Otra fuente dijo: "Absolutamente no. No se está construyendo ningún castillo. En absoluto".

Una tercera aseguró que aunque no es cierto lo del castillo, el recinto luce bastante diferente.

Boda

A principios de junio, The New York Times informó que la cantante Swift había alquilado el MSG para un evento de varios días. Posteriormente, un representante del Ayuntamiento confirmó a People que se había presentado un permiso de la Oficina de Actividades Viales de Nueva York para cerrar los alrededores del lugar.

Durante estos últimos días, se han visto camiones a las afueras del lugar con trabajadores que ingresan equipos, césped y elementos decorativos.

"El martes 30 de junio, se vio a trabajadores colocando la alfombra roja en el Madison Square Garden, según un video publicado por Deuxmoi. Las escaleras que conducen a la entrada sur estaban cubiertas con la alfombra de terciopelo rojo mientras el personal continuaba con los preparativos para el evento. Posteriormente, la alfombra fue retirada, según Page Six", .reseñó People.