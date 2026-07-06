lunes 6  de  julio 2026
MODA

Jonathan Anderson regresa a la pasarela de Dior tras diseñar vestido de Taylor Swift

La elección de la venerable casa parisina por parte de Swift y su esposo, Travis Kelce, representó un gran éxito para la marca propiedad de LVMH

El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.

El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.

AFP/Julien de Rosa

PARÍS.- Tras conseguir el que probablemente sea el trabajo más importante del año en el mundo de la moda —diseñar el vestido de novia de Taylor Swift—, el director artístico de Dior, Jonathan Anderson, regresó a la pasarela parisina el lunes, dando inicio a la Semana de la Alta Costura.

La elección de la venerable casa parisina por parte de Swift y su esposo, Travis Kelce, para sus atuendos nupciales en Nueva York este fin de semana representó un gran éxito para la marca propiedad de LVMH.

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También consolidó la reputación de su discreto diseñador jefe norirlandés, de 41 años, quien fue nombrado hace casi exactamente un año con la tarea de modernizar todas las líneas de moda de Dior.

En el primer día de la Semana de la Alta Costura, que contó con un desfile estelar de Schiaparelli y una colección de Iris Van Herpen inspirada en la galaxia, Anderson presentó una selección de prendas muy ponibles, con texturas y pliegues llamativos.

Tras el desfile final del último vestido —un traje de novia, como manda la tradición— en la pasarela circular del Museo Rodin, en el centro de París, Anderson parecía disfrutar de los aplausos, vestido con una camisa vaquera y pantalones chinos verde oscuro.

El escenario más importante

La elección del vestido de novia de Swift había sido objeto de especulación durante meses. Expertos de la industria, como Vogue, la veían decantarse por un diseñador estadounidense como Ralph Lauren o Vivienne Westwood, a quien suele vestir con frecuencia.

Vestir a la cantante más famosa del mundo en su boda histórica en el Madison Square Garden de Nueva York fue un gran logro para Anderson, cuyo exigente jefe, el magnate de LVMH Bernard Arnaud, y la cantante Sabrina Carpenter se sentaron en primera fila en el desfile de París el lunes.

Las colecciones de Anderson no han logrado la aclamación unánime desde que asumió la dirección de las tres líneas de moda de Dior en junio —moda masculina, femenina y Alta Costura—, convirtiéndose en el primer diseñador en hacerlo desde el mismísimo Christian Dior.

Dada su similitud de edad y el momento de sus ascensos, se considera que Anderson compite con Matthieu Blazy, de 42 años, quien fue nombrado por la también gigante de la moda francesa Chanel el año pasado.

Blazy prácticamente no ha cometido errores y diseñó el vestido de novia de la cantante británica Dua Lipa cuando se casó con el actor Callum Turner en Sicilia a principios de este mes.

Aún no se han publicado fotos del vestido de Swift y Dua Lipa tardó dos semanas en revelar el suyo.

Celebridades y debuts

En otros eventos de la Semana de la Alta Costura, la estrella puertorriqueña Bad Bunny se sentó en primera fila para el desfile de Schiaparelli con un traje amarillo pastel y una corbata de trenzas doradas.

Aunque el desfile se tituló El Abismo, la suerte del artista más escuchado del mundo no podría ser mejor, tras haber agotado las entradas para tres conciertos en estadios de Francia que han recibido excelentes críticas por su gira mundial Debi Tirar Más Fotos.

La diseñadora holandesa Iris van Herpen se inspiró en el sistema solar para su colección, en la que presentó su característico estilo de combinar materiales innovadores en formas fluidas y estructuradas, además de un espectacular vestido luminiscente.

El lunes también se presentó el primer desfile del diseñador irlandés Michael Stewart, quien trajo su marca Standing Ground a la Semana de la Alta Costura de París por primera vez.

El diseñador indio Manish Malhotra también debutará durante la Semana de la Alta Costura el miércoles, elevando a cuatro el número de diseñadores indios que figuran en el calendario, junto con Rahul Mishra, Gaurav Gupta y Vaishali S.

FUENTE: AFP

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