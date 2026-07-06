lunes 6  de  julio 2026
SUCESOS

Asesinan en Sinaloa a cantante de música regional mexicana Adán R.

El ataque ocurrió la noche del domingo cuando sujetos armados dispararon contra el cantante, que se encontraba en la cochera de su casa

El cantante murió en el lugar de los hechos.

El cantante murió en el lugar de los hechos.

Captura de pantalla/Instagram/@Adanroficial

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante de música regional mexicana José Adán Rodríguez, conocido como Adán R. y exintegrante del grupo Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos en Culiacán, estado de Sinaloa (noroeste de México), informaron este lunes medios mexicanos.

El ataque ocurrió la noche del domingo cuando sujetos armados dispararon contra el cantante, que se encontraba en la cochera de su casa, en el norte de la ciudad, de acuerdo con los primeros reportes.

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Rodríguez murió en el lugar de los hechos.

El homicidio ocurre en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, marcada por enfrentamientos entre facciones rivales del Cartel de Sinaloa, y se suma a otros ataques registrados en años recientes contra intérpretes de música regional mexicana.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el caso, sobre personas detenidas, ni el posible móvil del crimen; no obstante, medios locales reportaron que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició una investigación.

Rodríguez fue integrante de Los Nuevos Rebeldes, una agrupación del género regional mexicano, antes de iniciar en 2025 una carrera como solista bajo el nombre de Adán R.

El cantante interpretaba música de banda y corridos, uno de los estilos más populares del regional mexicano, un género con creciente presencia en México y Estados Unidos.

Tragedia en la música mexicana

El homicidio se suma a otros ataques contra intérpretes de música regional mexicana registrados en las últimas décadas.

Entre los casos más conocidos figuran el asesinato del cantante Valentín Elizalde en 2006, tras un concierto en Tamaulipas (noreste), y el de Sergio Gómez, vocalista de K-Paz de la Sierra, secuestrado y asesinado ese mismo año en Michoacán (oeste).

Sinaloa también registra antecedentes de ataques contra músicos del regional mexicano, entre ellos el atentado contra el cantante de música norteña Javier Arturo Rosas en Culiacán en 2015, que dejó dos muertos y dos heridos, incluido el propio músico.

Varios de estos artistas interpretaban narcocorridos, un subgénero del regional mexicano cuyas letras suelen hacer referencia a grupos del crimen organizado.

La ola de violencia en el estado ha sido atribuida a una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, 'los Mayos' y 'los Chapitos', tras la detención en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada en julio de 2024.

FUENTE: EFE

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