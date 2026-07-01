Muere el cantante Manuel Arjona, confundador de Locomia

MADRID.- El cantante español Manuel Arjona , miembro de la primera etapa del grupo Locomía, que triunfó en España y Latinoamérica, falleció este miércoles en su casa de Barcelona a los 58 años, confirmó a EFE su compañero de banda Xavier Font.

Según adelantó el diario El País, el artista pasó el día tranquilo y con normalidad y murió "en paz" mientras dormía.

Con varios discos de oro y de platino, Arjona fue parte de la etapa inicial de Locomía, uno de los primeros grupos en dar visibilidad a la comunidad LGTBI en España.

Locomía

La banda nació a finales de los años ochenta en la isla mediterránea de Ibiza con Xavier Font a la cabeza, y estuvo integrada también por el hermano de este, Luis, y el neerlandés Gard Passchier.

Aquel fue el grupo que contrató José Luis Gil, entonces presidente de la discográfica Hispavox, para convertirlo en una banda de éxito en la España de aquella época con vigorosos movimientos de abanicos grandes, levitas con hombreras XXL y zapatos de punta. Pronto, sin embargo, surgieron desavenencias que desembocaron, por ejemplo, en la salida de Xavier Font.

Arjona sí formó parte del grupo que, conformado además por Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas, publicó el primer álbum de Locomía, 'Taiyo' (1989), del que destacaron temas como 'Loco Mía' o 'Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.)'. El éxito los llevó hasta el 'top 10' musical británico y a Latinoamérica.

En 1992 el ahora fallecido abandonó la banda, tras haber vivido los mejores años de esta peculiar formación, marcada por igual por un éxito inmenso y las continuas disensiones internas, con entradas y salidas constantes de miembros.

Arjona impulsó en 2013 un intento de vuelta de Locomía, algo que, en declaraciones a EFE, dijo que le tenía "muy ilusionado".

FUENTE: EFE