miércoles 1  de  julio 2026
DUELO

Muere el cantante Manuel Arjona, confundador de Locomia

Con discos de oro y de platino, Arjona fue parte de la etapa inicial de Locomía, uno de los primeros grupos en dar visibilidad a la comunidad LGTBI en España

El cantante Manuel Arjona.&nbsp;

El cantante Manuel Arjona. 

Captura de pantalla/Youtube/JoJo ANIMACION

MADRID.- El cantante español Manuel Arjona, miembro de la primera etapa del grupo Locomía, que triunfó en España y Latinoamérica, falleció este miércoles en su casa de Barcelona a los 58 años, confirmó a EFE su compañero de banda Xavier Font.

Según adelantó el diario El País, el artista pasó el día tranquilo y con normalidad y murió "en paz" mientras dormía.

Lee además
El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
MÚSICA

Francia recibe a Bad Bunny con estatua de cera en honor al cantante
Victor Willis, de The Village People, en el escenario durante la entrega de los premios Streamy 2017 en el hotel Beverly Hilton el 26 de septiembre de 2017 en Beverly Hills, California.
OBITUARIO

Muere a los 74 años el cantante de Village People, Victor Willis

Con varios discos de oro y de platino, Arjona fue parte de la etapa inicial de Locomía, uno de los primeros grupos en dar visibilidad a la comunidad LGTBI en España.

Locomía

La banda nació a finales de los años ochenta en la isla mediterránea de Ibiza con Xavier Font a la cabeza, y estuvo integrada también por el hermano de este, Luis, y el neerlandés Gard Passchier.

Aquel fue el grupo que contrató José Luis Gil, entonces presidente de la discográfica Hispavox, para convertirlo en una banda de éxito en la España de aquella época con vigorosos movimientos de abanicos grandes, levitas con hombreras XXL y zapatos de punta. Pronto, sin embargo, surgieron desavenencias que desembocaron, por ejemplo, en la salida de Xavier Font.

Arjona sí formó parte del grupo que, conformado además por Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas, publicó el primer álbum de Locomía, 'Taiyo' (1989), del que destacaron temas como 'Loco Mía' o 'Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.)'. El éxito los llevó hasta el 'top 10' musical británico y a Latinoamérica.

En 1992 el ahora fallecido abandonó la banda, tras haber vivido los mejores años de esta peculiar formación, marcada por igual por un éxito inmenso y las continuas disensiones internas, con entradas y salidas constantes de miembros.

Arjona impulsó en 2013 un intento de vuelta de Locomía, algo que, en declaraciones a EFE, dijo que le tenía "muy ilusionado".

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Celia Cruz, la primera artista latina con una voz recreada por inteligencia artificial

Detienen al hijo del cantante colombiano Diomedes Díaz por presunto secuestro

Productor Bizarrap y Myke Towers unen sus talentos en nueva sesión

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La modelo Michelle Salas y su padre, el cantante Luis Miguel. 
FAMOSOS

Hija de Luis Miguel reacciona por primera vez a rumores sobre salud del cantante

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.
EMERGENCIA

Jorge Rodríguez deja entrever que cifra de muertos en Venezuela podría ascender a los 10.000, tras los sismos

Vista general del Capitolio en Washington.
EEUU

Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

Altas temperaturas y lluvias en el sur de la Florida.
CLIMA

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de "una peligrosa" ola de calor que azota a EEUU

Imagen de una plataforma petrolera.
MERCADOS

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de $70 el barril

Te puede interesar

Vista parcial de una playa en Florida, fuente de turismo.
INDUSTRIA FUNDAMENTAL

Hotelería y restaurantes de Florida piden tiempo a Gobierno federal para evitar trastornos por fin de TPS

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene a un exfuncionario del ICAP tras revocarle su estatus legal

Imagen referencial.

Confianza del consumidor en Florida cae por cuarto mes consecutivo y toca su nivel más bajo en dos años

El Capitolio de Florida en Tallahassee. 
NOVEDOSO EN EL MARCO LEGAL

Un centenar de nuevas leyes entran en vigor en Florida: elecciones, educación, seguridad y salud

El presidente Donald J. Trump habla con periodistas en el estreno del nuevo Air Force One.
ESTRENO

Trump realiza su primer vuelo en Air Force One obsequiado