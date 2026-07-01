Muere a los 74 años el cantante de Village People, Victor Willis

Victor Willis, de The Village People, en el escenario durante la entrega de los premios Streamy 2017 en el hotel Beverly Hilton el 26 de septiembre de 2017 en Beverly Hills, California.

WASHINGTON.- Victor Willis, líder del grupo disco de los años setenta Village People, quien solía aparecer en el escenario vestido con un uniforme de policía, falleció a los 74 años, anunció su esposa a través de las cuentas del grupo en las redes sociales.

El músico, nacido en Texas, fue el cantante principal y coautor de los mayores éxitos de Village People, entre ellos YMCA, abreviatura de Young Men's Christian Association (Asociación Cristiana de Jóvenes).

REALEZA BRITÁNICA Desmienten que Kate Middleton y el príncipe William estén invitados a boda de Taylor Swift

MÚSICA Francia recibe a Bad Bunny con estatua de cera en honor al cantante

"Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, VICTOR WILLIS. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva", señala su esposa en una publicación en la página oficial de Willis.

Willis dejó temporalmente el grupo en 1980 mientras enfrentaba problemas de drogadicción. En 2006 se declaró culpable de posesión de cocaína ante un tribunal de San Francisco.

Convertida en un himno de la comunidad gay desde su lanzamiento en 1978, YMCA tuvo una inesperada segunda vida al ser adoptada por Trump, con la aprobación del grupo, en una decisión que, para muchos, desvirtuó su significado original.

La célebre canción terminó asociándose a la victoria del candidato republicano para su segundo mandato.

En numerosas ocasiones, Trump apareció en el escenario haciendo algunos de sus característicos pasos de baile del tema, acompañado por los integrantes del icónico grupo.

Polémica

Compuesta por Victor Willis junto con los franceses Jacques Morali y el productor Henri Belolo, YMCA fue concebida originalmente como un himno de la comunidad homosexual masculina, un mensaje que contrasta con las posiciones conservadoras de Trump.

Pero Willis insistió en reiteradas ocasiones en que YMCA no es un himno gay y en 2024 anunció que demandaría a cualquiera que le atribuyera ese significado.

"Démosle una oportunidad al presidente Trump, independientemente de lo que hayan pensado de él en el pasado. Veamos qué hace en el futuro y, si toma medidas para restringir los derechos de las personas LGBTQ, Village People será el primero en alzar la voz", escribió entonces en Facebook.

La canción ya había sido utilizada en los actos de campaña republicanos de 2020, algo que en ese momento no agradó a su coautor, quien ocasionalmente interpretaba al personaje del marino.

Tras cambiar de postura y aceptar la invitación de Trump para participar en su ceremonia de investidura, Willis recibió una ola de críticas.

"Village People actuará tanto para demócratas como para republicanos. No somos un grupo político", respondió.

FUENTE: AFP