Ashton Kutcher y Mila Kunis se disculpan por cartas sobre Danny Masterson

"Hace un par de meses, la familia de Danny se acercó a nosotros y nos pidió que escribiéramos cartas de apoyo para hablar de la persona que conocimos durante 25 años, para que la jueza pudiera tomar eso en consideración en relación con la condena”, explicó.

"Las cartas no fueron escritas para cuestionar la legitimidad del sistema judicial o la validez del fallo del jurado", agregó Kunis.

El objetivo de las cartas

Asimismo, el actor de 45 años señaló que las cartas que ambos escribieron estaban dirigidas a la jueza, y no buscaba socavar el testimonio de las víctimas ni acrecentar el trauma que han vivido. "Nunca querríamos hacer eso y lamentamos si eso ha ocurrido".

Mila Kunis concluyó el video señalando que apoyan a las víctimas, y su trabajo así lo ha demostrado. "Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho a lo largo del tiempo a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro. (...) Nuestro corazón está con cada persona que alguna vez ha sido víctima de agresión, abuso sexual o violación".

El rechazo de las víctimas

En medio de la controversia y pese a la disculpa que la pareja publicó, la acción cometida generó una ola de rechazo, especialmente de las víctimas de Masterson.

"Mi esperanza es que aprendan la responsabilidad moral y la importancia de la educación propia para saber cuándo mantener a raya sus privilegios, especialmente Ashton, que dice trabajar con víctimas de delitos sexuales. Y en cuanto a Mila, solo puedo pensar en Time's Up (un movimiento contra el acoso sexual fundado en 2018 por celebridades de Hollywood en respuesta al caso Weinstein)'", dijo una de las mujeres agredidas por el actor que fue identificada por The Huffington Post como Jane Doe 2.

La actriz Christina Ricci también se manifestó ante la polémica aseverando que es normal que sorprenda que saber que una persona que se conoce desde hace tiempo tenga una doble vida; sin embargo, condenó que ante las pruebas se emitan testimonios que desprestigien a quienes han sufrido.

Christina Ricci también compartió un comunicado en las redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta a las cartas de apoyo de Kutcher y Kunis.

"Así que a veces las personas que hemos amado y admirado hacen cosas horribles. Puede ser que no nos hagan estas cosas a nosotros y solo tengamos una imagen de ellos, pero eso no significa que no hagan cosas horribles. Desacreditar a las víctimas de abuso es un crimen", escribió en Instagram. “Las personas que conocemos como ‘personas increíbles' pueden ser depredadores y abusadores. Es difícil de aceptarlo, pero tenemos que hacerlo. Si decimos que apoyamos a las víctimas -mujeres, niños, hombres, jóvenes- entonces debemos ser capaces de adoptar esta postura".

