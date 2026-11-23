Julio Le Parc y Estrellita B. Brodsky hablan en el escenario durante la vernissage de Art Basel Miami Beach en el Centro de Convenciones de Miami Beach el 1 de diciembre de 2016 en Miami Beach, Florida.

Los invitados asisten a la vista previa VIP de Art Basel Miami Beach en el Centro de Convenciones de Miami Beach el 5 de diciembre de 2018 en Miami Beach, Florida.

MIAMI .- Con la llegada del invierno comienza en Miami la temporada cultural más intensa del año. Durante la primera semana de diciembre, la ciudad se convierte en la capital mundial del arte: el lugar de encuentro entre la excelencia y el genio creativo que aquí conviven y a menudo se solapan con la opulencia y la vida nocturna.

Para quienes viven en Miami y tienen el arte presente en su vida, es, sin duda, la semana más emocionante del año. Es el momento de recorrer ferias que reúnen una confluencia de obras imposible de ver, incluso en los mejores museos del mundo. Los coleccionistas que viven para el arte, los verdaderos creadores, galeristas y curadores se esconden entre multitudes que vienen por selfies. Solo Art Basel Miami Beach recibe unas 80.000 personas, y ninguna otra semana del calendario concentra tantos eventos en tan poco espacio.

La gran mayoría de esas piezas está y seguirá estando en manos privadas; estadísticamente, solo una ínfima minoría llegará a exhibirse en público. Durante unos días salen de los costosos embalajes donde permanecen protegidas de la luz y de cualquier mirada que no sea la de un comprador, y cuelgan, casi con naturalidad, en los pasillos de centros de convenciones, carpas y galpones de nuestro paraíso tropical: una rara oportunidad de estar cerca de obras maestras.

El capital es, sin duda, un factor determinante en las bellas artes, y su paso por la ciudad deja huella. Según la Ciudad de Miami Beach, la edición 2025 de Art Basel generó un impacto económico estimado en 570 millones de dólares en el condado Miami-Dade. Los hoteles y los alquileres de corta estadía están normalmente repletos; restaurantes, servicios de transporte y clubes nocturnos estarán a reventar de visitantes dispuestos a consumir y digerir cultura a cualquier costo; por eso conviene discernir entre lo que realmente vale la pena y el ruido que trae el consumo de masas. Bajo ningún criterio los budas cubiertos de cristales de Swarovski ni las modelos desnudas bañadas en pintura en clubes nocturnos podrán ser considerados parte de las bellas artes.

“Todo el mundo viene a Art Basel”

El público ha adoptado el término libremente para referirse a toda la semana del arte, muchas veces sin saber que proviene de la icónica feria fundada en la ciudad suiza de Basilea. Conviene precisarlo: Art Basel Miami Beach se celebra exclusivamente en el Miami Beach Convention Center. Aunque tiene activaciones en algunos espacios culturales, es la única feria con ese nombre; todas las demás son ferias "satélite" dentro del marco de la Miami Art Week.

Art Basel es, sin discusión, la feria más importante de la semana. Del 4 al 6 de diciembre, con jornadas VIP el 2 y el 3, reúne 272 expositores de más de 40 países y territorios, frente a los 283 del año pasado. La reducción es deliberada: el recinto se redujo en cerca del 12%, y las galerías de primer nivel ya no se agrupan en una sola zona, sino que se reparten por todo el piso. Aquí se concentran las mejores galerías del mundo, con obras de grandes maestros a precios que se miden con fluidez en millones de dólares. La oportunidad de ver obras maestras de artistas de la talla de Picasso, Basquiat, Rothko, Monet o Cézanne es habitual.

Para quien sigue el arte digital, Zero 10 regresa con Generation, su edición más ambiciosa, con proyectos de Refik Anadol y Jon Rafman, entre otros. Y el jueves 3 de diciembre, en apenas su segunda edición, la gala de los Art Basel Awards en el New World Center anunciará a sus ganadores de 2026.

Más de 30 galerías debutan este año, y Brasil es el tercer país con más presencia, confirmando el peso de América Latina en la feria. El acceso, en cambio, se ha vuelto progresivamente más restringido. El programa VIP se ha convertido en una programación completa, de la mano de Olivia Cuissart y Stephanie Block Reed, en Florida. Antes era más fácil acceder; hoy, el acceso es complejo, costoso y consume tiempo. Pero vale la pena: no hay otra feria como esta en ninguna parte del mundo, y hay MUCHOS eventos, conferencias, exhibiciones y activaciones que son un privilegio para cualquier amante del arte.

Si no estás en estos programas, no eres un Platinum VIP o no tienes el dinero para pagar el Premium Discovery Pass de 4.500 dólares, no te preocupes: tu puerta son los días públicos: la entrada de un día cuesta 92 dólares, el pase de fin de semana, 170, y el boleto combinado con Design Miami, 132. También se encontrarán instalaciones gratuitas alrededor de la feria: la Turrell Art Foundation y Pace presentan nuevas obras al aire libre de James Turrell (¡WOW!), y en Collins Park el Public Art Fund instala Between Tides, seis mesas de ping-pong diseñadas por artistas como Amalia Pica, Las Hermanas Iglesias y el colectivo Superflex.

Las satélites: donde la semana se vuelve personal

Ninguna pertenece a Art Basel; cada una tiene sus propios horarios, entradas y personalidad. La mayoría abre uno o dos días antes que la feria principal, y en muchas de ellas se descubre lo que en unos años estará en el Convention Center.NADA Miami

1-5 de diciembre · Ice Palace Studios, Miami. La feria de la New Art Dealers Alliance reúne 135 galerías emergentes y de media carrera. Aquí es donde los galeristas van a ver a otros galeristas. Energía joven, precios más accesibles y el mejor termómetro de los nombres que vienen.

Art Miami y CONTEXT

1-6 de diciembre · One Herald Plaza, Edgewater. Art Miami es la feria con más historia de la ciudad: llega a su 36ª edición con obras contemporáneas y modernas y galerías de 25 países. Aquí es donde puedes comprar si no eres un Ultra High Net Worth Individual: artistas accesibles, reales. Esta es la feria real, no un museo. Si Art Basel es haute couture, Art Miami es Macy's: cosas que puedes comprar y realmente portar. Su hermana, CONTEXT, se enfoca en artistas emergentes y de media carrera; un tanto más decorativa, pero con buenas opciones.

Design Miami

1-6 de diciembre · Convention Center Drive y calle 19, Miami Beach. Vecina natural de Art Basel y su complemento más refinado, cruzando la calle. Más de 75 expositores de diseño coleccionable de los siglos XX y XXI: mobiliario, iluminación y objetos que dialogan con la arquitectura y el interiorismo. Ideal para quien colecciona y diseña espacios, no solo cuadros.

Untitled Art

2-6 de diciembre · Ocean Drive y calle 12, Miami Beach. La más Miami de todas, por su localización, en una carpa sobre la arena frente al mar. En su 15ª edición reúne 166 galerías y organizaciones sin fines de lucro de 36 países, con una curaduría contemporánea fresca, real y accesible. Esta feria es cada vez más sorprendente, en el buen sentido; si realmente te interesa el arte, esta es obligatoria.

Pinta Miami

3-6 de diciembre · The Hangar, 3385 Pan American Drive, Coconut Grove. Pinta celebra este año su 20ª edición y sigue siendo la única feria de la semana dedicada exclusivamente al arte iberoamericano y latinoamericano, moderno y contemporáneo. Nació en Nueva York en 2007, se instaló en Miami en 2014 y hoy ocupa un hangar frente a la bahía, en Dinner Key, con luz natural y un formato boutique que invita a recorrerla sin prisa. En 2025 reunió 44 galerías de 28 ciudades y recibió unos 19.000 visitantes. Bajo la curaduría global de Irene Gelfman, su Sección Principal agrupa galerías con raíces en la cultura latinoamericana, mientras que RADAR, curada por Isabella Lenzi, abre espacio a propuestas más arriesgadas. Pinta lleva además su modelo a Lima, Buenos Aires, Asunción y Panamá, y en 2026 suma semanas del arte en Medellín y Santo Domingo.

Para el coleccionista hispanohablante es, probablemente, la feria más afín de la semana. Su escala permite algo que en el Convention Center es casi imposible: conversar con calma con los galeristas y descubrir, en un mismo recorrido, a los maestros de la región y a las voces que vienen detrás.

InScope

1-6 de diciembre · Ocean Drive y calle 8, Miami Beach. La nueva propuesta del equipo detrás de SCOPE, organizada en cuatro pabellones frente al mar. Un poco más caótica que las demás, pero la movida es el street art y tiene que ser así; hace un buen trabajo para mostrarlo. No es fácil descontextualizar obras de calle para meterlas en un contexto de ventas "formal". Si tu estilo es urbano, esta es tu feria.

Hay demasiado que ver: completan el mapa Red Dot y Spectrum en Wynwood, Aqua Art Miami e INK Miami y Fridge en Miami Beach, Maison AfriKin en North Miami y Prizm en el downtown, entre otras.

Más allá de los pabellones

Parte de lo mejor de la semana no requiere entrada, y ninguna cita al aire libre convoca tantas multitudes como la de Faena. Desde hace más de una década, Faena Art convierte su tramo de playa en Mid-Beach en un escenario de arte público monumental y gratuito, y sus encargos se han vuelto parte del ritual local. El año pasado, para celebrar sus diez años, la británica Es Devlin levantó Library of Us: una biblioteca giratoria e iluminada de unos 15 metros de altura, con 2.500 libros que al final de la semana se donaron a bibliotecas y escuelas de Miami. En 2024, el artista Nicholas Galanin enterró en la arena lo que parecían las velas de un galeón español, a pocos pasos de los 100 elefantes de tamaño real de The Great Elephant Migration, que se convirtieron en una de las instalaciones más visitadas de aquella edición.

Este año, del 1 al 6 de diciembre, de 12:00 a 21:00, la protagonista es A Lore Supreme, de Christopher Joshua Benton: una bola de discoteca espejada de más de 8 metros de alto y 13 de ancho, semienterrada en la arena, que funcionará como pista de baile y escenario. Dentro del hotel, la italiana Marinella Senatore transforma la Catedral de Faena con An Expanded Baroque Crown, una corona de luz activada con música, poesía y danza junto a O, Miami. Ambas son gratuitas; el concierto de Major Lazer del 2 de diciembre tiene entradas aparte.

Pero la semana no termina en la playa. La escena que sostiene a Miami el resto del año también abre sus puertas, y ahí está buena parte de lo más interesante.

Las galerías de la casa

Mientras las ferias se montan y desmontan en una semana, hay galerías que llevan décadas construyendo el mercado latinoamericano desde Miami. Visitarlas durante la Art Week es entender por qué la ciudad es, además de vitrina, un puente con el continente.

Durban Segnini Gallery. Fundada en Caracas en 1970 por César Segnini y en Miami desde los años noventa, llevada ahora por su esposa Sulay y su hijo Gonzalo, es una referencia de la abstracción latinoamericana: geométrica, constructivista y cinética. El enfoque curatorial de la galería busca ampliar esa misión histórica fomentando conexiones significativas entre distintas generaciones de artistas abstractos. Su programa propone una lectura renovada de la abstracción latinoamericana, en la que la tradición geométrica se reinterpreta y transforma en diálogo con prácticas contemporáneas que exploran nuevas dimensiones espaciales, sociales y afectivas del arte no figurativo. Una visita obligada para entender ese linaje.

Situated Geometries, que abre el 30 de noviembre, reúne a los artistas Fanny Sanín (n. 1938) y Felipe Mujica (n. 1974) en un diálogo intergeneracional que explora la vitalidad perdurable de la abstracción geométrica y su capacidad de reinvención continua. También estarán presentes en Untitled Miami Beach (cambiando su participación habitual en Art Miami), con obras de los artistas Javier Téllez, Alessandro Balteo-Yazbeck y Marcolina Dipierro, en el stand C52.

Ascaso Gallery (Arts & Entertainment District). Fundada en 1989 en Valencia, Venezuela, por Antonio J. Ascaso, se consolidó en Caracas y hoy opera en Miami desde un espacio de más de 1.000 metros cuadrados en downtown, una galería familiar llevada por el padre y sus dos hijos (Antonio y Gustavo). Su programa gira en torno a los maestros latinoamericanos, con figuras como Carlos Cruz-Diez y Oswaldo Vigas.

En esta ocasión, la Galería Ascaso presenta Geometrías Suspendidas, una exposición individual que reúne 21 esculturas electrocinéticas del artista de origen venezolano radicado en París, Elias Crespin. La muestra incluye nuevas obras realizadas en vidrio y madera y estará abierta al público desde el 30 de noviembre. Esta es la primera exposición individual de Crespin en Miami.

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Donde nace el arte local

Los artistas que en unos años estarán en las ferias trabajan hoy en un puñado de espacios que vale la pena conocer. Durante la Art Week suelen abrir talleres y presentar exposiciones.

Oolite Arts (Miami Beach). Fundada en 1984 como Art Center/South Florida, ofrece estudios gratuitos a artistas residentes, residencias de cine y los premios The Ellies, que impulsan a creadores locales.

Fundada en 1984 como Art Center/South Florida, ofrece estudios gratuitos a artistas residentes, residencias de cine y los premios The Ellies, que impulsan a creadores locales. Bakehouse Art Complex (Wynwood). Creado en 1985 por artistas que buscaban talleres asequibles, ocupa una antigua panadería art déco en un campus de casi una hectárea. Es uno de los pilares de la comunidad artística de Miami.

Creado en 1985 por artistas que buscaban talleres asequibles, ocupa una antigua panadería art déco en un campus de casi una hectárea. Es uno de los pilares de la comunidad artística de Miami. Laundromat Art Space (Little Haiti). Una antigua lavandería convertida en talleres y galería, dirigida por artistas desde 2015. Es uno de los mejores lugares para tomarle el pulso a la escena emergente.

Los museos

Los museos de la ciudad suelen guardar para estas fechas algunas de sus mejores exposiciones del año.

Pérez Art Museum Miami (PAMM). Frente a la bahía, es el museo insignia de la ciudad. Esta temporada presenta Picasso – Klee – Matisse, con obras maestras del Museum Berggruen de Berlín, junto a Basquiat: Figures, Signs, Symbols, una muestra de John Baldessari y la Cromosaturación del venezolano Carlos Cruz-Diez.

Frente a la bahía, es el museo insignia de la ciudad. Esta temporada presenta Picasso – Klee – Matisse, con obras maestras del Museum Berggruen de Berlín, junto a Basquiat: Figures, Signs, Symbols, una muestra de John Baldessari y la Cromosaturación del venezolano Carlos Cruz-Diez. The Bass (Miami Beach). El museo de arte contemporáneo de Miami Beach, a pocos pasos del Convention Center, con artistas internacionales de media carrera y consagrados.

El museo de arte contemporáneo de Miami Beach, a pocos pasos del Convention Center, con artistas internacionales de media carrera y consagrados. MOCA North Miami. Con 30 años de trayectoria, conecta las conversaciones globales con el sur de Florida a través de exposiciones en inglés, español y creole haitiano.

Con 30 años de trayectoria, conecta las conversaciones globales con el sur de Florida a través de exposiciones en inglés, español y creole haitiano. Frost Art Museum (FIU). El museo de la Universidad Internacional de Florida presenta Louise Nevelson: Dawn to Dusk y la nueva muestra de la colombiana Ofelia Rodríguez, Psychic Jungle.

El museo de la Universidad Internacional de Florida presenta Louise Nevelson: Dawn to Dusk y la nueva muestra de la colombiana Ofelia Rodríguez, Psychic Jungle. ICA Miami, Rubell y Margulies. El ICA estrena en el Design District exposiciones de Diego Singh y del artista yanomami venezolano Sheroanawe Hakihiiwe. En Allapattah, el Rubell Museum mantiene sus salas infinitas de Yayoi Kusama hasta fin de año, y la Margulies Collection dedica su temporada al realismo en pintura y escultura.

Vivir la semana con criterio

Es imposible verlo todo, y tampoco es la idea; la semana del arte premia a quien elige: una feria principal recorrida sin prisa, dos o tres satélites afines a tu gusto y alguna obra que obligue a volver al día siguiente. Lo demás: las filas, las fiestas, el ruido, forma parte del espectáculo, pero no del arte.

Porque cuando las carpas se desmonten y las obras regresen a sus cajas, lo que quedará no será la selfie, sino el recuerdo de haber estado, aunque fuera por unos minutos, frente a algo que quizás nunca se vuelva a ver en público.

Recorrer la semana con criterio es más fácil cuando alguien conoce las ferias, las galerías y a la gente detrás de ellas. Si estás pensando en comenzar o ampliar tu colección, buscas una obra en particular o simplemente quieres vivir la semana del arte sin perderte en el ruido, organicemos juntos un recorrido a tu medida. Antes, durante y después de la semana comparto mis recorridos, las obras que me detienen y lo que de verdad vale la pena ver. Escríbeme: @carlosbenmaman