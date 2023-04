Así es la primera "novela secreta" de Brandon Sanderson

A esta recompensa se añadía la afirmación del autor de que ninguno de los libros sería publicado por medios tradicionales y que sólo serían accesibles a través de la campaña en Kickstarter. Un aliciente que sin duda hizo que todos los fans de Sanderson del mundo, y son millones, se lanzaran de cabeza para no quedarse sin sus copias.

A pesar de las promesas del autor, y los desplantes a su editorial estadounidense, la primera obra de Sanderson salió simultáneamente publicada en inglés por Tor Books al tiempo que se enviaron las primeras recompensas a los contribuyentes de esta famosa campaña publicitaria de Sanderson. El libro fue publicado al mismo tiempo en otros idiomas como español, francés y alemán. Y por eso hoy es posible ofrecer una descripción de la primera Novela Secreta, Trenza del mar Esmeralda, publicada por Nova en Español, un sello de Penguin Random House.

El mar Esmeralda es un lugar peculiar, con un océano que no moja, compuesto por esporas letales. Sí, sí, por esporas, y no por agua. Y, como Sanderson dice, ¿cómo sabe el lector que no hay otros mundos donde los mares son de esporas y no de agua? ¿Cómo determinar qué es lo raro y que es normal? Pues bien, estas esporas no son peligrosas por sí mismas, hasta que entran en contacto con agua. Con cualquier mínima cantidad de agua. Claro, existe ese pequeño problema de que el cuerpo humano es un 60% agua.

Entonces, cuando los humanos entran en contacto con esporas activas, sucede la tragedia. Aquellos expuestos a ellas padecen muertes terribles. Las únicas protecciones frente a estas esporas son la sal y la plata. La sal, que abunda en la isla de Diggen’s Points es el motivo por el que sus habitantes viven a escasa distancia de una fuente activa de esporas, y por lo que el Rey prohíbe que los habitantes abandonen la isla de por vida. Porque si se permitiera a los habitantes de Diggen’s Point marcharse de aquel lugar, tan cercano a una muerte segura, nunca regresarían, y el suministro de sal proporcionado por las minas de la isla es demasiado valioso. En la isla solo entran y salen barcos mercantes autorizados que transportan alimentos, pues en Diggen’s Point no crece nada, y se marchan con sal, o recalan para abastecerse de agua del acuífero de la isla.

Diggen’s Point es la isla natal de Trenza. Ella en realidad se llama Glorf, pero todo el mundo la conoce como Trenza por el modo en que su cabello se ondula. Trenza está acostumbrada a una vida sencilla, sobre un mar verde esmeralda. Trabaja limpiando de sal las ventanas de las casas, y usa el dinero para elaborar tartas con las que comprar favores o intercambiar por las tazas que traen los marineros de tierras lejanas. Pero aunque ella disfruta coleccionando Tazas, el verdadero motivo por el que se hace con ellas es porque le dan una excusa para escuchar las historias que le cuenta su amigo Charlie. Charlie es el hijo del duque de la isla, la única familia autorizada a dejar Diggen’s Point. Entre Trenza y Charlie existe una íntima relación de comunicación no hablada, y cuando el duque descubre que su hijo ha desarrollado sentimientos por una plebeya, anuncia que él y su familia abandonarán Diggen’s Point para que Charlie encuentre una esposa en alguna otra isla.

Los planes no se desarrollan acorde a lo pensado para el duque y sucede una catástrofe. Charlie desaparecerá y todo el mundo, menos Trenza, lo darán por perdido. La muchacha, que se sentía satisfecha con su vida en Diggen’s Point y no deseaba vivir aventuras hasta la desaparición de su amigo, decidirá colarse como polizona en un barco y partir en busca de la hechicera que habita en el mortífero mar de Medianoche. Pero será descubierta por la tripulación del barco, que resultará ser una embarcación dedicada al contrabando, y la harán prisionera. A partir de ahí, las cosas se volverán más complicadas para una chica que era feliz elaborando tartas y coleccionando tazas, deberá enfrentarse a un corsario traicionero, a un dragón, y finalmente a la hechicera responsable de la maldición que pesa sobre Charlie.

Trenza del mar Esmeralda fue escrita por Brandon Sanderson para su esposa Emily, y revisa la clásica historia de la Princesa Prometida, en un mundo con condiciones físicas y meteorológicas distintas, además de con un giro la historia del caballero de brillante armadura que rescata a su amada. El caballero, en esta obra, es Trenza, y la princesa será el rol de Charlie, un joven muchacho enamorado de las palabras y, como él mismo reconoce, un cobarde recalcitrante que prefiere una vida contemplativa a los entrenamientos de espada a los que su padre le fuerza.

Al contrario de lo que sucede con otros de los numerosos libros escritos por Sanderson, no es necesario conocer el multiverso del Cosmere para iniciarse con esta obra, en la que el ritmo ligero y la fluidez de la historia surtirán el mismo efecto en avezados fans como en recién llegados al sistema de construcción de mundos del autor estadounidense.

Trenza del mar Esmeralda se presenta como una obra entrañable, de fácil lectura y una reformulación del clásico esquema de la novela de aventuras. Aquí podrá encontrar el libro, que estará disponible en mayo.

