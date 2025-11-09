De las calles a la gran pantalla: la impactante historia de Belén

Belén es la película elegida por Argentina para representar a su país en los premios Óscar.

MIAMI.- Este 14 de noviembre Prime Video estrena Belén, una película inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa sobre un desgarrador caso que sacudió a Argentina .

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, la película cuenta la historia de Belén, una mujer que entra a un hospital tras sufrir un aborto espontáneo y que termina siendo condenada como asesina por un sistema judicial amañado e inoperante. La injusticia hará que un grupo de mujeres unan fuerzas para levantar su voz por la liberación de Belén y la reforma de las leyes. Se trata de un caso que sacudió a la opinión pública y que se transformó en un punto de inflexión en la lucha de los derechos de la mujer.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Javiera Balmaceda, ejecutiva de Amazon MGM Studios para Latinoamérica, Canadá y Australia, quien fuera pieza clave en la difusión de Belén y su elección como la película a representar a Argentina en los Premios de la Academia.

La productora comentó sobre la pertinencia de esta historia en la actualidad, el auge del cine hispanoamericano en las plataformas de streaming, los retos a los que se enfrentan las realizadoras para materializar sus proyectos audiovisuales, además, ofreció su visión sobre otros temas relacionados a la producción de contenido para cine y plataformas digitales.