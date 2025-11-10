lunes 10  de  noviembre 2025
LA MÁS BARATA DEL AÑO

El precio de la gasolina en Florida cae a su nivel más bajo de 2025

El precio de la gasolina estatal desciende a $2.86 por galón, el más bajo desde diciembre de 2023, aunque AAA advierte que podría subir en los próximos días

El precio de la gasolina en Florida fluctúa acorde al valor de la demanda y la oferta, entre otras cuestiones.

El precio de la gasolina en Florida fluctúa acorde al valor de la demanda y la oferta, entre otras cuestiones.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- En vísperas del feriado de Acción de Gracia, el precio de la gasolina en Florida cayó a un promedio de 2.86 dólares por galón, marcando el nivel más bajo de 2025 y el precio más barato desde diciembre de 2023, según el informe semanal de AAA – The Auto Club Group. Aunque los analistas anticipan que el ciclo de fluctuaciones podría provocar un repunte en los próximos días.

“Los precios bajos deberían dar confianza a los viajeros mientras finalizan sus planes de viaje por carretera para el Día de Acción de Gracias”, declaró Mark Jenkins, portavoz de AAA. “Sin embargo, basándonos en los patrones recientes, no sería una sorpresa ver que los precios aumenten esta semana”, agregó el comunicado.

Lee además
Estable el precio de la gasolina en Florida 
A LA BAJA

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.95 por galón, según AAA
Precio de la gasolina en Florida sube. 
INCREMENTO

Precio de la gasolina en Florida sube 25 centavos, pero se mantiene en rango estable

De acuerdo con AAA, Florida ha mantenido un ciclo repetido durante el último año en el que los precios caen entre cinco y diez días consecutivos y luego repuntan entre 10 y 20 centavos antes de volver a bajar. Actualmente, Florida llega al final de una racha de ocho días de descensos, en la que el promedio estatal disminuyó 12 centavos por galón.

El promedio actual del estado de 2.86 dólares por galón representa, 11 centavos menos que la semana pasada; 13 centavos menos que el mes pasado y 27 centavos menos que el año pasado.

Precios regionales

En Miami, el galón de gasolina regular se vende a 2.85 dólares, la intermedia a 3.30 y la premium a 3.57 dólares.

Las áreas metropolitanas más caras del estado son West Palm Beach–Boca Raton ($3.01), Gainesville ($2.93) y Naples ($2.92).

En contraste, las más baratas se encuentran en el noroeste, en Pensacola ($2.67), Crestview–Fort Walton Beach ($2.71)y Panama City ($2.73).A nivel nacional, el precio promedio se ubica en $3.07 por galón, ligeramente por encima del promedio de hace una semana ($3.03) y casi igual al de hace un año ($3.08).

Consejos para ahorrar gasolina

AAA recomienda a los conductores seguir algunos hábitos que ayudan a mejorar el rendimiento del combustible:

  • Combinar diligencias para reducir los tiempos de conducción.
  • Conducir de forma moderada, evitando aceleraciones y frenadas bruscas.
  • Eliminar peso innecesario del vehículo: cada 100 libras menos mejoran la economía de combustible entre 1 y 2%.
  • Comparar precios con la aplicación móvil de AAA antes de repostar.
  • Pagar en efectivo, ya que algunas estaciones cobran más por galón al usar tarjeta de crédito.

Florida mantiene una tendencia estable de precios bajos en comparación con el promedio nacional, impulsada por la caída en los precios del petróleo y la reducción estacional de la demanda tras el verano. Sin embargo, con la proximidad del feriado de Thanksgiving, cuando millones de personas viajan por carretera, los expertos anticipan una leve presión al alza en los precios del combustible durante las próximas semanas.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Precio de gasolina en Florida sube levemente, se mantiene entre los más bajos del año

Líderes de Florida condenan el asesinato del oficial Devin Jaramillo y expresan su apoyo a la familia

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
CONFLICTO

Sin Turquía e India como clientes, Rusia se vería en serios aprietos

Régimen de Maduro protege la extracción ilegal del oro en el Arco Minero, en Venezuela.
VENEZUELA

Alertan que el régimen de Maduro "raspa la olla" del oro en Amazonas: ¿Cartel de los Soles en crisis?

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CRISIS

Senado de EEUU da un paso importante para poner fin al largo cierre gubernamental
Devin Jaramillo, de 27 años, oficial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en el area de Kendall. 
HOMENAJE

Líderes de Florida condenan el asesinato del oficial Devin Jaramillo y expresan su apoyo a la familia

El precio de la gasolina en Florida fluctúa acorde al valor de la demanda y la oferta, entre otras cuestiones.
LA MÁS BARATA DEL AÑO

El precio de la gasolina en Florida cae a su nivel más bajo de 2025

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial