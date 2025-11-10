El precio de la gasolina en Florida cae a su nivel más bajo de 2025

El precio de la gasolina en Florida fluctúa acorde al valor de la demanda y la oferta, entre otras cuestiones.

MIAMI.- En vísperas del feriado de Acción de Gracia, el precio de la gasolina en Florida cayó a un promedio de 2.86 dólares por galón, marcando el nivel más bajo de 2025 y el precio más barato desde diciembre de 2023, según el informe semanal de AAA – The Auto Club Group. Aunque los analistas anticipan que el ciclo de fluctuaciones podría provocar un repunte en los próximos días.

“Los precios bajos deberían dar confianza a los viajeros mientras finalizan sus planes de viaje por carretera para el Día de Acción de Gracias”, declaró Mark Jenkins, portavoz de AAA. “Sin embargo, basándonos en los patrones recientes, no sería una sorpresa ver que los precios aumenten esta semana”, agregó el comunicado.

De acuerdo con AAA, Florida ha mantenido un ciclo repetido durante el último año en el que los precios caen entre cinco y diez días consecutivos y luego repuntan entre 10 y 20 centavos antes de volver a bajar. Actualmente, Florida llega al final de una racha de ocho días de descensos, en la que el promedio estatal disminuyó 12 centavos por galón.

El promedio actual del estado de 2.86 dólares por galón representa, 11 centavos menos que la semana pasada; 13 centavos menos que el mes pasado y 27 centavos menos que el año pasado.

Precios regionales

En Miami, el galón de gasolina regular se vende a 2.85 dólares, la intermedia a 3.30 y la premium a 3.57 dólares.

Las áreas metropolitanas más caras del estado son West Palm Beach–Boca Raton ($3.01), Gainesville ($2.93) y Naples ($2.92).

En contraste, las más baratas se encuentran en el noroeste, en Pensacola ($2.67), Crestview–Fort Walton Beach ($2.71)y Panama City ($2.73).A nivel nacional, el precio promedio se ubica en $3.07 por galón, ligeramente por encima del promedio de hace una semana ($3.03) y casi igual al de hace un año ($3.08).

Consejos para ahorrar gasolina

AAA recomienda a los conductores seguir algunos hábitos que ayudan a mejorar el rendimiento del combustible:

Combinar diligencias para reducir los tiempos de conducción.

Conducir de forma moderada, evitando aceleraciones y frenadas bruscas.

Eliminar peso innecesario del vehículo: cada 100 libras menos mejoran la economía de combustible entre 1 y 2%.

Comparar precios con la aplicación móvil de AAA antes de repostar.

Pagar en efectivo, ya que algunas estaciones cobran más por galón al usar tarjeta de crédito.

Florida mantiene una tendencia estable de precios bajos en comparación con el promedio nacional, impulsada por la caída en los precios del petróleo y la reducción estacional de la demanda tras el verano. Sin embargo, con la proximidad del feriado de Thanksgiving, cuando millones de personas viajan por carretera, los expertos anticipan una leve presión al alza en los precios del combustible durante las próximas semanas.

