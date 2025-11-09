Los reyes de España rumbo a China con agenda cultural

Recibimiento oficial de los reyes Felipe VI y Letizia al presidente de la República Popular China, Sr. Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, en una visita de Estado de China en 2018.

MADRID.- Los reyes Felipe VI y Letizia parten este domingo hacia China en la que será su primera visita de Estado a este país y que incluirá un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, así como actos de índole económica y cultural.

La despedida oficial con honores militares tendrá lugar a mediodía en el Pabellón de Estado del Aeropuerto de Barajas, si bien la agenda oficial de la visita, que se prolongará hasta el jueves, no arrancará hasta el martes.

El viaje prevé dos etapas, arrancando la visita en esta ocasión por Chengdú, la capital de la provincia de Sichuán, y no por Pekín, como es lo habitual en los viajes de Estado, tras haberlo acordado así ambos gobiernos. Por regla general, además de la capital se suele incluir otra ciudad de interés tanto para el país anfitrión como para España.

La elección de Chengdú viene motivada por que en esta ciudad se abrió en 2022 el último consulado general de los cinco que tiene España en China y además, prueba del interés mutuo, desde abril la aerolínea Sichuan Airlines opera un vuelo directo con varias frecuencias semanales que enlaza con Madrid.

Los reyes llegarán el martes por la tarde a Pekín, donde Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuan, les brindarán una cena de carácter privado, arrancando la agenda oficial a primera hora del miércoles con la recepción con honores junto al Gran Palacio del Pueblo.

A continuación, Felipe VI mantendrá un encuentro bilateral con el mandatario chino, al que seguirán posteriormente sendas reuniones con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Zhao Leji.

Estas citas permitirán al monarca repasar las relaciones bilaterales pero también abordar otras cuestiones de interés en la escena internacional, donde China es un actor relevante habida cuenta de que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y por tanto a tener en cuenta en la resolución de conflictos como el de Ucrania, donde sigue manteniendo buena relación con Rusia, u Oriente Próximo.

Agenda de cultural y económica

Además de los contactos a nivel político, la agenda incluye también un apartado económico, con sendos encuentros con empresarios tanto en Chengdú como en Pekín, en los que participarán tanto empresas españolas con intereses en China como empresas chinas y a los que asistirá el Rey.

Para el Gobierno, y así lo han trasladado tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en sus últimas visitas, es muy importante equilibrar lo máximo posible la balanza comercial así como mejorar las condiciones de acceso de las empresas españolas al mercado chino, además de seguir impulsando las inversiones del gigante asiático.

Entretanto, la Reina tendrá en ambas ciudades una agenda separada. En Chengdú, presidirá un acto con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado organizado por el Instituto Cervantes, mientras que en Pekín acudirá a un acto de promoción del español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de la capital. Asimismo, junto con la primera dama visitará un centro para personas con discapacidad.

Pero sin duda, el plato fuerte en este ámbito será su asistencia, acompañados por el mandatario chino y la primera dama, al primer concierto que ofrecerá la Orquesta Titular del Teatro Real en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín, con Gustavo Gimeno, el nuevo director musical, al frente y la participación de la soprano Sabina Puértolas.

Refuerzo de relaciones

"Este viaje culmina la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica integral entre España y China y ofrece la oportunidad de continuar estrechando los profundos lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países", ha sostenido el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La visita de los Reyes se produce tras los tres desplazamientos a China que ha protagonizado en algo más de dos años Sánchez, quien se reunió por última vez con Xi el pasado mes de abril, y pone de relieve el interés del Gobierno por seguir profundizando la relación y equilibrándola, sobre todo desde el punto de vista comercial.

En este sentido, los Reyes viajan acompañados por el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, así como por el ministro de Exteriores, quien tradicionalmente ejercer de 'ministro de jornada' en este tipo de desplazamientos y que en esta ocasión podría perderse parte de la agenda dado que el lunes tiene previsto un viaje a Londres para reunirse con su homóloga británica, Yvette Cooper.

Esta no será la primera visita que realicen Don Felipe y Doña Letizia a China, ya que ambos se desplazaron al gigante asiático en visita oficial en 2006, cuando aún eran Príncipes de Asturias.

La última visita de Estado española tuvo lugar en 2007, en el marco del Año de España en China, por parte de Juan Carlos I y Sofía, quienes ya habían visitado el gigante asiático en 1995 y en 1978. Entretanto, el presidente chino visitó España por última vez en noviembre de 2018.

