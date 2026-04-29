miércoles 29  de  abril 2026
POLÉMICA

Autopsia pendiente pospone juicio por asesinato de Rob Reiner

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio de su padre y su madre

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.&nbsp;

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California. 

AGP/Michael Buckner/Getty Images

LOS ÁNGELES.- El hijo del cineasta Rob Reiner, acusado de asesinar a sus padres, compareció a una audiencia judicial en Los Ángeles, en la que se pospuso el caso a septiembre a falta de los resultados de la autopsia. Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio.

La audiencia de este miércoles debería agendar una audiencia para definir si había evidencia suficiente para que Reiner enfrentara un juicio.

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Pero los abogados explicaron que aún están recogiendo evidencias, y un fiscal especificó que los resultados de la autopsia de la pareja aún están pendientes.

Reiner, quien vistió un uniforme presidiario amarillo y azul, deberá regresar a la corte el 15 de septiembre.

Las autoridades lo arrestaron el 14 de diciembre de 2025, horas después de que su hermana Romy encontrara sin vida a su padre, de 78 años, y a su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

Nick Reiner, que tiene dos hermanos, fue acusado el 16 de diciembre y desde entonces está detenido sin derecho a fianza.

El joven, que durante años enfrentó problemas de adicción, se declaró "no culpable" de los cargos en febrero.

Homenaje

La semana pasada, su hermano Jake rindió tributo a sus padres en una emotiva publicación en la que reflexionó públicamente por primera vez sobre la tragedia y dijo que era "casi imposible de procesar".

"Perdimos más de la mitad de nuestra familia esa noche de la forma más violenta posible", escribió Jake en el texto titulado "Mamá y Papá".

"Perder a un progenitor es devastador pero nada se compara con perder a los dos al mismo tiempo, y encima, que tu hermano esté en medio de todo", agregó.

Nick Reiner, quien vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su larga batalla contra las adicciones que sufría desde la adolescencia.

Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, Being Charlie (2015), que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Trayectoria

Rob Reiner, hijo del comediante Carl Reiner, saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 All in the Family, para luego convertirse en un prolífico director con unas 23 películas en su currículo.

Firmó clásicos como la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally (1989), la sátira rockera This is Spinal Tap (1984), Cuenta conmigo (1986), Miseria (1990) y Cuestión de honor (1992).

FUENTE: AFP

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