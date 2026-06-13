sábado 13  de  junio 2026
CELEBRIDADES

David Beckham y Tom Cruise entre famosos presentes durante debut de EE.UU. en el Mundial

También desfilaron por el coliseo de Los Ángeles personalidades como Owen Wilson, Sofía Vergara, George Lucas y Bill Gates

El actor estadounidense Tom Cruise (C-I) y el exfutbolista inglés David Beckham (C-D) reaccionan durante el partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 12 de junio de 2026.

El actor estadounidense Tom Cruise (C-I) y el exfutbolista inglés David Beckham (C-D) reaccionan durante el partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 12 de junio de 2026.

AFP / Valerie Macon

INGLEWOOD.- La leyenda del fútbol británico David Beckham, el actor estadounidense Tom Cruise y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau fueron algunas de las estrellas que asistieron este viernes al partido inaugural del Mundial en territorio estadounidense.

También desfilaron por el coliseo de Los Ángeles personalidades como el actor Owen Wilson, la actriz colombiana Sofía Vergara, el cineasta George Lucas y el magnate Bill Gates.

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En el plano institucional, el palco contó con la presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que presenciaron el partido junto aL presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Beckham, exjugador del Real Madrid, acudió al Estadio de Los Ángeles, donde jugaron las selecciones de Estados Unidos y Paraguay junto a su mujer, Victoria Beckham, y su amigo Tom Cruise.

La jornada resultó doblemente especial para el astro británico, ya que coincidió con el día en que le fue otorgada su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Acto inaugural

Trudeau, por su parte, estuvo acompañado de su actual pareja, la cantante Katy Perry, quien minutos antes del arranque realizó una actuación, como parte del elenco de artistas.

La actividad del Mundial de 2026 comenzó este viernes en Estados Unidos tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá.

Un espectáculo repleto de estrellas internacionales reunió, entre otros, a Katy Perry, la LISA, integrante de la banda de k-pop BLACKPINK, y a la brasileña Anitta.

FUENTE: EFE

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