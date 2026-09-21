lunes 21  de  septiembre 2026
CONTROVERSIA

J Balvin felicita a Valentina Ferrer tras hacerse pública su separación

En la misiva, con motivo del cumpleaños 33de la modelo, el colombiano le agradecía por darle vida al pequeño de cinco años que tienen en común

El cantante colombiano J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.&nbsp;

El cantante colombiano J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024. 

AFP/Giorgio Viera
Por Sofía Calvo

MIAMI.- J Balvin envió un emotivo mensaje a su expareja, la modelo Valentina Ferrer, a pocos días de que ella hiciera pública su ruptura en redes sociales. Las palabras no respondían al comunicado de la argentina sobre su separación; tenía como objetivo celebrar su cumpleaños.

Fue a través de Instagram donde el artista urbano compartió una serie de fotografías de la modelo, en algunas acompañada por su hijo Río.

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J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década de relación
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"Hoy celebro tu vida, Vale", inicia el texto. "Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte".

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En la misiva, el colombiano también le agradecía por darle vida al pequeño de cinco años que tienen en común y enaltecía su entrega en la maternidad.

"Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti. Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das".

"Feliz cumpleaños, Vale", concluyó con un emoji de rosa.

Ruptura

Hace casi una semana, Valentina Ferrer dio a conocer que ella y el artista urbano J Balvin han puesto fin a su romance tras casi una década juntos y un hijo en común.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, inicia el mensaje.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, agregó.

Para finalizar, Ferrer señaló que transitan este capítulo de sus vidas con tranquilidad y solicitó respeto y privacidad ante esta etapa personal.

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