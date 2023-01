Aylín Mujica: "Quiero que la gente sepa quién soy"

A Mujica le habían propuesto anteriormente ser parte del programa, pero fue ahora cuando quiso sumarse, porque le llama la atención la idea de ser grabada en todo momento.

“Telemundo me había invitado para estar en la segunda temporada, pero no estaba lista emocionalmente para hacer algo así. Mis hijos me empujaban, me decían: mami tienes que ir, vas a estar ahí siendo tú, no un personaje, no tienes que fingir nada. Y quise hacerlo. Una de mis películas favoritas era The Truman Show. Yo decía: que increíble levantarte y que todo lo que hagas sea grabado, tener una cámara siguiéndote 24/7”, contó Aylín Mujica en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Quiero vivir esta experiencia, es un reto muy grande, una manera de autoconocerte cuando estás ahí expuesta a ser grabada 24 horas 7 días a la semana, sin tener noción del tiempo. Quiero ir a ver qué pasa, de qué se trata. Soy una persona muy competitiva y hay muchos juegos en los que quiero ganar. Y ganar hasta el final, y compartir con mis amistades y desconectarme del teléfono”.

Expectativas

Para la actriz, conocida por sus múltiples villanas, convivir encerrada con desconocidos requiere preparación mental. Y aunque aún es muy pronto para saber lo que haría o no por conquistar audiencia, sí quiere conservar su esencia y mostrarse genuina.

“No lo sé, tengo que entrar, porque las circunstancias del encierro, el desconecte, el hecho de no saber de mi hija, eso me va a perturbar de una manera que no tienen idea. Me estoy tratando de preparar emocionalmente para no sufrir. En algún momento tengo que soltar porque la conexión que tenemos Violeta y yo es muy fuerte, estamos todo el tiempo pendiente la una de la otra, no me lo quiero ni imaginar, pero tampoco me quiero adelantar a los hechos. Tengo que estar ahí para ver cómo voy a reaccionar”, dijo.

“No quiero perder mi esencia ni dejar de ser genuina y congruente. No quiero que ningún sentimiento negativo me haga perder la cordura o mi centro. Quiero mantener mi equilibrio emocional. Y, aunque no llegue a la final, quiero salir con un buen sabor de boca, no quiero salir odiando a nadie”.

Mujica compara la dinámica del programa con un experimento que le permitirá poner a prueba sus límites.

“A mí no me cae bien todo el mundo, obviamente, pero hay muchas cosas que con los años he querido limpiar, de las que he querido despegarme. Y quiero mostrárselo al mundo. Quiero ver si puedo lograr, siendo grabada 24/7, el equilibrio emocional que pretendo ganar cada vez más en mi vida”, expuso.

“Esto es experimento que es maravilloso, porque uno reacciona a lo que está sucediendo. Entonces no creo que haya tiempo de preparar nada. En cuanto a montar personajes, no puedo hablar por los demás. Yo no pretendo tener ninguna estrategia, ni ser alguien que no soy, porque para eso están mis novelas en las que siempre estoy pretendiendo ser la villana”.

Asimismo, considera que el show le dará la oportunidad de darse a conocer tal como es y acercarse a sus fans.

“Quiero que la gente sepa quién es Aylín, hablar de mis ejercicios, mi nutrición, compartir con mis compañeros, defenderme si me atacan, pero no crear polémica ni un conflicto de la nada. Si aparece un conflicto real, por supuesto me defenderé, pero no pretendo hacerme la enamorada de alguien para que funcione, eso no corresponde con mi esencia. Yo quiero ser yo, fluir yo y que suceda lo que tenga que suceder de manera genuina”, manifestó.

“No sé si la imagen de villana me va a dar ventaja o desventaja. Lo que sí sé es que las personas que están cerca de mí saben quién soy. El público se queda con esa villana de la pantalla, no saben cuál es la esencia de Aylín Mujica. Entonces creo que es una manera de acercarme al público”.

Ante la pregunta de por qué este tipo de programas suele despertar el interés de la audiencia, comentó:

“Porque la gente es muy chismosa (risas). Creo que el contar historias, tanto en las novelas como en las series, tiene su encanto, pero son personajes creados. El ver a tu actor favorito siendo el mismo, eso llama mucho la atención. Yo creo que el ser humano es muy curioso por naturaleza, quiere saber, quiere ver por qué Aylín Mujica no se sabe peinar. Eso es un tema, no me sé hacer ni una cola de caballo, tengo que aprender. Creo que este tipo de programa causan mucha curiosidad, mucho morbo”.

Si gana la gran final, ya sabe en que invertiría el premio.

“En la universidad de mis hijos, sobre todo, en Violeta, que quiere estudiar dos carreras. Quiere ser abogada y psicóloga, entonces me va a costar mucho”, dijo.

“Tengo tres hijos, Mauro, de 28 años, vive en Los Ángeles. Alejandro, 22 años, está en la universidad, también es independiente, aunque vive conmigo, pero Violeta, de 12 años, está conmigo todos los días, me la llevo a mis obras de teatro, a giras. Si tengo que ir a México a grabar, me la llevo, somos muy unidas y cómplices”.

Mujica reveló lo que considera elemental para que un personaje de villana no sea olvidada.

“A veces he querido imitar a mis villanas en la vida real, pero no me ha salido. Creo que lo que hace a una villana inolvidable es entregarse en cuerpo y alma y que sea justificada, porque la gente no es mala porque sí. Generalmente las villanas hacen lo que hacen por amor y así justifican sus villanías, porque todo vale por amor”.