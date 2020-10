Aylín Mujica revela que fue víctima de un secuestro express

“Tenía un vuelo que salía de México a las 6:00 de la mañana, 6:25 para ser más exactos, y la persona que me iba a llevar no contestó porque era domingo. Entonces, yo me vi en la necesidad de pedir un transporte y no llegaba”, relató Aylín Mujica sobre el secuestro.

“Así que me fui a la calle por el nervio de no llegar al aeropuerto, y camino por una zona de la ciudad de México cerca de Polanco. Caminé como dos cuadras y agarré un taxi, y de pronto me subo y me pusieron una navaja”, agregó la actriz, quien aseguró que el chófer le indicó que solo necesitaba dinero porque había perdido su trabajo.

“No te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero. Perdí mi trabajo y necesito dinero”, le dijo el taxista a la actriz.

Tras ello, Mujica le entregó el poco dinero que llevaba en ese momento, pero no era suficiente. “Eso no me sirve para nada, ¿dónde están tus tarjetas?”, le preguntó el asaltante.

“Entonces me llevó primero a un cajero automático para sacar dinero, en ese cajero solo había una cantidad. Me arrebató el monedero, me siguió revisando las tarjetas, me llevó a otro cajero, le di el dinero que pude, la verdad con mucho nervio. Me estuvo dando vueltas, me llevó bastante lejos y pensé que me iba a hacer algo. Pensé que me iba a matar”, expresó, entre lágrimas, Aylín Mujica, quien además aseguró que anteriormente ya había pasado por una experiencia similar en México.

"Yo sufrí algo parecido hace muchos años en la ciudad de México, pero en ese momento, no sé, era más joven, y abrí la puerta y con el coche andando, me tiré a la calle. En esta ocasión, no sé si es por la edad, por la madurez que vas teniendo en la vida, yo temía muchísimo porque me hicieran algo, porque abusaran de mí físicamente o simplemente pensé que no iba a volver a ver a mis hijos”, expuso la actriz.

Tras superar el secuestro, Mujica acotó que aún sigue nerviosa. "Sigo temblando porque, a pesar de que soy una persona muy positiva y en ese momento le pedí mucho a los ángeles y a Dios, siempre tuve el miedo de que me pasara algo. Pensé que ese sería el último día de mi vida", finalizó la actriz, de 45 años, y madre de tres hijos.