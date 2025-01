Bad Bunny anuncia residencia en Coliseo de Puerto Rico

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver. El fútbol, voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil, Japón. Y hay otros a los que van mucho tiempo que no hoy, como lo es Italia, Londres, España, lo sé. Y les prometo que antes que se acabe el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos”.

Homenaje a Puerto Rico

Sin embargo, tal y como ya lo ha dejado claro en su último álbum, el cual es una celebración de la herencia sonora puertorriqueña, su corazón está en Puerto Rico y pretende disfrutar un tiempo más de la isla.

"Por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, la estoy pasando bien. Y si le soy honesto, no me quiero ir de aquí”, comentó al tiempo que devela el cartel de su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en El Choli.

Los primero nueves espectáculos de la residencia están reservados para residentes de Puerto Rico. La preventa de boletos inicia el miércoles 15 de enero.

La residencia se extenderá hasta el 24 de agosto.

Para conocer las fechas de No Me Quiero Ir de Aquí en El Choli, puedes ingresar alsite oficial.