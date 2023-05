Bad Bunny cataloga como un himno su canción "Where she goes"

MIAMI.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny lanzó recientemente su sencillo Where she goes, una pieza que ha catalogado como un nuevo himno dentro su repertorio musical.

"Fue realmente divertido. Tuve esta idea, tuve este sentimiento y dije: 'hagámoslo'. Así que de eso se trata la música, de divertirnos", comentó Bad Bunny.

Benito Antonio Martínez Ocasio también señaló que Where she goes se ha convertido en una de sus canciones favoritas. "Esta canción me encanta. La he estado escuchando 100 veces todos los días. El video también es una locura, así que estoy muy emocionado de mostrarle al mundo mi nuevo trabajo".

A principio de año, Bad Bunny anunció que enfocaría su 2023 en proyectos personales y estaría alejado de la música. Sin embargo, el intérprete lanzó Un x100to con la banda Grupo Frontera, a quienes invitó en su presentación en Coachella para cantarla juntos.

Ahora, Where she goes marca el regreso en solitario del artista. Recientemente, Bad Bunny había compartido en Tiktok un adelanto de la pieza, la cual nació hace dos meses.

"Tenía este sentimiento, tenía esta vibra y recuerdo algo de esto (la presentación de la pista). Cuando la escucho, empiezo a cantar automáticamente. Simplemente empiezo (a cantar). Fui directamente al estudio con mi chico (Mag) y le dije 'oye, creo que tengo un nuevo himno'. Entonces grabamos y ya está. Muy, muy simple", recordó.

Bad Bunny aseveró que desea cantar en vivo muy pronto esta canción; sin embargo, no dio detalles de cuándo podría tener la oportunidad. "Definitivamente quiero interpretar esta canción pronto. ¿Dónde? No sé. Así que tal vez tenga que esperar hasta el próximo año, pero no lo sé".

