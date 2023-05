Lupita Ferrer regresa a las telenovelas venezolanas

De esta manera, Lupita Ferrer, ícono de importantes dramáticos de Venezuela como Doña Bárbara, Esmeralda y Cristal, y con más de sesenta años de trayectoria en la industria del cine, televisión y teatro, se une a figuras como Tania Sarabia, Mimí Lazo, Elba Escobar, Amanda Gutiérrez, Javier Vidal e Hilda Abrahamz.

Venevisión e HispanoMedios también confirmaron que la actriz, que actualmente reside en Miami, se mudará a Caracas para poder cumplir con el esquema de grabación de la novela.

“Soy la reina del drama y no tengo comparación, ustedes me han dado todo y yo les debo lo que soy. La gente me dice dramática y les digo, claro soy Lupita, por Dios”, manifestó la zuliana al hacerse pública la noticia.

Por los momentos, son pocos los detalles que se conocen sobre esta nueva novela; sin embargo, Daniel Ferrer Cubillán, CEO de Hispanomedios y creador del dramático, aseguró que este proyecto despertará el apego por el gentilicio.

“Hay empresarios y marcas que están creyendo en el proyecto, en la necesidad imperiosa de reconectar con el venezolano y las cosas que son muy suyas: como el Miss Venezuela, que ya se hizo nuevamente en el Poliedro el año pasado, el béisbol y las telenovelas. Esto es un logro de todos”, dijo al diario español El País.

Ferrer añadió que el acuerdo entre Venevisión y Hispanomedios tiene como punto central que toda la producción sea venezolana, apelando a los estándares de calidad y el desarrollo de las plataformas digitales.

“Es una historia maravillosa, pintoresca, venezolana en la que va a revolverse el gentilicio”, agregó Ferrer Cubillán, quien comparte la autoría de esta novela con Daniel Alfonso Rojas, Violeta Fonseca e Indira Páez, asesora dramática del proyecto y que en el pasado escribió varias telenovelas en Venezuela.

Por su parte, Manuel Fraiz-Grijalba, vicepresidente ejecutivo de Venevisión, señaló en un comunicado que el proyecto emociona a todo el país.

“Después de Para verte mejor (la última telenovela hecha por el canal en 2017) este nuevo proyecto nos entusiasma mucho y puede marcar el comienzo de un ciclo de producciones de ficción estable, que haga renacer la industria de la telenovela venezolana, que tanto éxito tuvo durante más de cinco décadas”.

FUENTE: REDACCIÓN