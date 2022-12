Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify

El rapero puertorriqueño Bad Bunny se presenta en el escenario durante The Last Tour Of The World, en FTX Arena en Miami, Florida, el 1 de abril de 2022.

Sin embargo, esta no es la gran proeza que el artista logró en la plataforma, sino que con este anuncio Benito Antonio Martínez Ocasio se ancla en el primer lugar de dicho ranking por tercer año consecutivo.

Bad Bunny se impuso sobre por Taylor Swift, Drake, The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Kanye West y Eminem, quienes son los que le siguen en la lista de los 10 más escuchados.

La plataforma destacó que Taylor Swift fue la única artista femenina en destacar dentro del ranking este año, gracias a su álbum Midnights. No obstante, Spotify aseveró que fuera de su lista anual, reproducciones Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish, Ariana Grande, Rihanna, Karol G, Olivida Rodrigo, Adele y Lana del Rey, también destacaron como artistas femeninas escuchadas durante el 2022.

Harry Style también se impone

Con As It Was, el cantante inglés también dijo presente en la plataforma, pues es la canción más escuchada durante el año, con más de 1.500 millones de reproducciones.

Al ex One Direction le siguen Heat Waves de Glass Animals, y STAY de The Kid Laroi y Justin Bieber, pese a que el tema fue lanzado en el verano de 2021.

Me porto bonito, Tití me preguntó y Ojitos lindos también son algunos de los sencillos de Bad Bunny que resaltaron en esta lista, ubicándose en el cuarto, quinto y noveno lugar respectivamente.

Discografía

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Harry's House de Harry Styles, y de SOUR de Olivia Rodrigo, son los tres discos con mayor audiencia en el año.

Otros álbumes escuchados fueron '=' de Ed Sheeran; Planet Her (Deluxe), de Doja Cat; Future Nostalgia, de Dua Lipa; Midnights, de Taylor Swift; YHLQMDLG, de Bad Bunny; Justice, de Justin Bieber; y Dawn FM de The Weeknd.

FUENTE: REDACCIÓN