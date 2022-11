Bad Bunny hace historia en los Grammy

Competirá con ABBA por Voyage, Adele por 30, Mary J. Blige por Good Morning Gorgeous, Brandi Carlile por In These Silent Days; Coldplay por Music of the Spheres, Kendrick Lamar por Mr. Morale & the Big Steppers, Lizzo por Special, Harry Styles por Harry’s House y Renaissance de Beyoncé, la artista más nominada de los Grammy con nueve menciones.

Otra de las artistas destacadas por los Grammy fue la brasileña Anitta quien competirá como Mejor nuevo artista en una lista que incluye al músico de ascendencia mexicana Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Månekskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg, según anunció la Academia de la Grabación. La ceremonia de los Grammy se transmitirá en vivo el 5 de febrero desde Los Ángeles.

La nominación de Anitta a Mejor nuevo artista llega tras menciones de otras cantantes latinas como su compatriota Astrud Gilberto en 1965 y más recientemente Rosalía en 2020.

Bad Bunny, quien este año se convirtió en el primer cantante de habla no inglesa en ser galardonado como artista del año en los Premios MTV a los Videos Musicales y tiene la gira más lucrativa a nivel mundial del momento, es el músico más nominado de los Latin Grammy que se entregarán mañana, jueves, en Las Vegas en los que compite en 10 categorías.

En los Grammy también se medirá por el premio a Mejor interpretación pop solista por su canción Moscow Mule, incluida en Un verano sin ti, la cual se medirá junto a Easy on Me de Adele, Woman de Doja Cat, Bad Habit de Steve Lacy, About Damn Time de Lizzo y As It Was de Harry Styles.

Como era de esperarse, Un verano sin ti fue nominado a Mejor álbum de música urbana junto con Trap Cake, Vol. 2 de Rauw Alejandro; Legendaddy, de Daddy Yankee; La 167 de Farruko y The Love & Sex Tape de Maluma.