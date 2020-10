Bad Bunny hace llamado contra la violencia en Premios Billboard

“Yo no soy un artista de [enviar] mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”, afirmó Bad Bunny.

Embed

El Mejor Compositor del Año según ASCAP, interpretó el tema Yo perreo sola, en compañía de Ivy Queen y Nesi.

Bad Bunny ganó en una categoría en la que también competían Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos.

“Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría ni la música ni el reguetón, así que basta ya de violencia machista en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro”, aseguró.