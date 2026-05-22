Bad Bunny inicia en Barcelona su gira europea

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

BARCELONA.- Tras el éxito de su actuación en la Super Bowl, la estrella puertorriqueña Bad Bunny inicia este viernes en Barcelona una gira europea hasta finales de julio, con un total de 29 conciertos programados. En una década, el artista ha catapultado el reguetón y el trap latino a la cima mundial.

El pasado febrero ganó el premio Grammy al álbum del año, la primera vez para un disco cantado en español.

Su álbum Debí Tirar Más Fotos concede un gran protagonismo a los ritmos tradicionales de Puerto Rico (salsa, bomba, plena...) y evoca la colonización de su isla natal, bajo jurisdicción de Estados Unidos desde 1898, transmitiendo un mensaje sociopolítico en una forma decididamente bailable.

En Europa, Bad Bunny actuará dos noches en Barcelona y luego en Lisboa, antes de ofrecer diez conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde vive una importante comunidad sudamericana.

A continuación, viajará a Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de terminar su gira europea en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio.

Gira histórica

Su gira comenzó con una serie de 30 conciertos en su Puerto Rico natal, con algunos espectáculos reservados a los habitantes de esta isla caribeña. En su escenografía, el artista destaca especialmente la caña de azúcar y "La Casita", una reproducción de una típica vivienda humilde puertorriqueña.

Aunque al principio de su carrera se mostraba reacio a adoptar posturas políticas firmes, Bad Bunny desempeñó un papel importante en las manifestaciones que sacudieron Puerto Rico en 2019 en respuesta a los escándalos que involucraban a las autoridades de la isla.

Durante la ceremonia de entrega de los premios Grammy en febrero se pronunció contra la policía de inmigración estadounidense (ICE), oponiéndose firmemente a la política del presidente Donald Trump.

Su gira mundial, que comenzó en noviembre, no pasa por Estados Unidos, una decisión deliberada para, según explicó, proteger a sus fans de posibles redadas del ICE.

No obstante, el artista actuó en el país durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl (la final del campeonato de fútbol americano), atrayendo las críticas de Trump, a quien el cantante no mencionó durante su impresionante espectáculo.

FUENTE: AFP