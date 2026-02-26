Bad Bunny rinde tributo a Pelé durante concierto en Brasil

MIAMI.- El paso de Bad Bunny por Brasil con su gira Debí Tirar Más Fotos marcó su primera presentación en el país sudamericano, con dos conciertos consecutivos en el Allianz Parque de São Paulo. El puertorriqueño aprovechó esta ocasión especial para rendir homenaje a una de las grandes leyendas del país: el fallecido futbolista Pelé .

Durante la noche del 21 de febrero, Bad Bunny sorprendió a los asistentes al aparecer con la chaqueta original que el astro del fútbol utilizó durante el Mundial de Inglaterra 1966.

La pieza fue facilitada por el coleccionista Cássio Brandão, quien posee un archivo de más de 7.000 artículos históricos, reportó Billboard. El coleccionista aseguró que el equipo del artista fue extremadamente meticuloso, pues la chaqueta regresó en perfectas condiciones y en su maleta original tras haber sido usada bajo las luces del escenario.

La conexión con el Rey no terminó ahí. En un guiño directo a la cultura local, Bad Bunny modificó la letra de su éxito Mónaco para cantar "es como meter un gol después de Pelé y Maradona", sustituyendo la mención habitual a Messi.

Este tributo no pasó desapercibido para la familia del astro del fútbol, cuya cuenta oficial de Instagram expresó su gratitud mencionando que cuando un artista latino del tamaño de Bad Bunny honra al Rey en suelo brasileño, entendemos que la corona sigue brillando.

Embed bad bunny your swag too different. your brasil jacket from the 1966 world cup worn by pelé is too bad. they'll kill you. pic.twitter.com/x6hPitBOAa — DUDA (@saintdemie) February 22, 2026

Raíces caribeñas

La velada tuvo un matiz de solemnidad cuando Benito detuvo el espectáculo para rendir honores a Willie Colón, el ícono de la salsa fallecido ese mismo fin de semana.

Ante una multitud conmovida, el cantante expresó que hoy se fue una de las leyendas que aportó a este género tan hermoso y tan legendario, deseando descanso eterno al músico y fortaleza a su familia. Benito enfatizó que la inspiración de los grandes maestros no morirá mientras existan jóvenes talentosos manteniendo vivos los ritmos caribeños.

Tras este emotivo paso por Sudamérica, la gira Debí Tirar Más Fotos se prepara para conquistar nuevos territorios. El conejo malo se dirige ahora hacia Sídney y Tokio, marcando también su primera incursión en los escenarios de Australia y Japón para cerrar un capítulo de hitos globales.