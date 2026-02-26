jueves 26  de  febrero 2026
HOMENAJE

Bad Bunny rinde tributo a Pelé durante concierto en Brasil

Bad Bunny sorprendió a los asistentes al aparecer con la chaqueta original que el astro del fútbol utilizó durante el Mundial de Inglaterra 1966

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026. &nbsp;

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El paso de Bad Bunny por Brasil con su gira Debí Tirar Más Fotos marcó su primera presentación en el país sudamericano, con dos conciertos consecutivos en el Allianz Parque de São Paulo. El puertorriqueño aprovechó esta ocasión especial para rendir homenaje a una de las grandes leyendas del país: el fallecido futbolista Pelé.

Durante la noche del 21 de febrero, Bad Bunny sorprendió a los asistentes al aparecer con la chaqueta original que el astro del fútbol utilizó durante el Mundial de Inglaterra 1966.

Lee además
distopias, cantares y campeones: la hispanidad, del quijote a bad bunny
OPINIÓN

Distopías, cantares y campeones: La hispanidad, del Quijote a Bad Bunny
Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
HOMENAJE

Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón durante concierto

La pieza fue facilitada por el coleccionista Cássio Brandão, quien posee un archivo de más de 7.000 artículos históricos, reportó Billboard. El coleccionista aseguró que el equipo del artista fue extremadamente meticuloso, pues la chaqueta regresó en perfectas condiciones y en su maleta original tras haber sido usada bajo las luces del escenario.

La conexión con el Rey no terminó ahí. En un guiño directo a la cultura local, Bad Bunny modificó la letra de su éxito Mónaco para cantar "es como meter un gol después de Pelé y Maradona", sustituyendo la mención habitual a Messi.

Este tributo no pasó desapercibido para la familia del astro del fútbol, cuya cuenta oficial de Instagram expresó su gratitud mencionando que cuando un artista latino del tamaño de Bad Bunny honra al Rey en suelo brasileño, entendemos que la corona sigue brillando.

Embed

Raíces caribeñas

La velada tuvo un matiz de solemnidad cuando Benito detuvo el espectáculo para rendir honores a Willie Colón, el ícono de la salsa fallecido ese mismo fin de semana.

Ante una multitud conmovida, el cantante expresó que hoy se fue una de las leyendas que aportó a este género tan hermoso y tan legendario, deseando descanso eterno al músico y fortaleza a su familia. Benito enfatizó que la inspiración de los grandes maestros no morirá mientras existan jóvenes talentosos manteniendo vivos los ritmos caribeños.

Tras este emotivo paso por Sudamérica, la gira Debí Tirar Más Fotos se prepara para conquistar nuevos territorios. El conejo malo se dirige ahora hacia Sídney y Tokio, marcando también su primera incursión en los escenarios de Australia y Japón para cerrar un capítulo de hitos globales.

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny y la mayoría silenciosa

Así se vive la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026

Bad Bunny encabeza las nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

Lancha de guardacostas cubanos. 
Agresión mortal

Rubio afirma que EEUU responderá "en consecuencia" al ataque de Cuba a lancha; Florida abre investigación

Te puede interesar

La Habana, Cuba. 
Investigación

Tripulante de lancha muerto en ataque de guardacostas en Cuba quería prender "la chispa" contra la dictadura

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
INVESTIGACIóN

Hillary Clinton responde a puerta cerrada al Congreso por caso Epstein

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU