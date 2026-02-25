miércoles 25  de  febrero 2026
INVESTIGACIÓN

El FBI allana el domicilio y la oficina del Superintendente escolar demócrata Alberto Carvalho

Carvalho había dirigido previamente las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade donde su desempeño fue reconocido

Alberto Carvalho superintendente de escuelas habla con la prensa.

CÉSAR MENÉNDEZ/DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Las autoridades federales allanaron este miércoles el domicilio y la oficina del superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Alberto Carvalho, escogido en 2021 para liderar el segundo distrito escolar más grande de EEUU, con cerca de medio millón de estudiantes.

Ciaran McEvoy, portavoz de la fiscalía federal en Los Ángeles, confirmó a EFE que las autoridades están ejecutando una orden de registro aprobada por un juez en el domicilio de Carvalho, así como en la sede del LAUSD.

El vocero declinó hacer más comentarios sobre los motivos del allanamiento de los agentes del FBI.

Una fuente relacionada al caso que pidió anonimato dijo al periódico Los Angeles Times que la investigación involucraba a AllHere, una empresa de inteligencia artificial fallida cuya fundadora fue acusada de fraude en 2024.

Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia en 2024, AllHere firmó "un contrato multimillonario" con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para ayudar a desarrollar un chatbot para brindar apoyo académico, que no se implementó porque la empresa se declaró en quiebra.

Carvalho asumió las riendas del LAUSD en febrero de 2022 con el reto de regresar a los estudiantes después del cierre de las escuelas en la pandemia.

También ha sido una figura sobresaliente en la lucha contra la presencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las escuelas.

Su extensa experiencia en educación, su manejo de crisis y su historia como inmigrante, que habla español, lo ha hecho muy cercano a las escuelas de Los Ángeles, donde la mayoría de estudiantes son de origen hispano.

Carvalho había dirigido previamente las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade donde su desempeño fue reconocido.

En 2020 fue objeto de escrutinio por parte del inspector general del sistema escolar de Miami-Dade tras ayudar a solicitar una donación de 1,57 millones de dólares de una empresa de enseñanza en línea para una fundación que supervisa, según información del periódico Miami Herald.

En junio de 2021, el inspector general concluyó que la donación, destinada a beneficiar a los docentes, no violaba las políticas éticas estatales ni del distrito, de acuerdo al rotativo.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EFE

Temas
