Hillary Clinton responde a puerta cerrada al Congreso por caso Epstein

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton responde hoy a preguntas de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein ,

El expresidente Bill Clinton (1993-2001), está citado a comparecer este viernes, un día después de su esposa, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

"El Comité justificó su citación basándose en la suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell", declaró Clinton en su declaración inicial. "Seré lo más clara posible: no la tengo".

Continuó: "Como declaré en mi declaración jurada del 13 de enero, no tenía ni idea de sus actividades delictivas. No recuerdo haberme encontrado nunca con el Sr. Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir".

Epstein murió supuestamente en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba ser juzgado. Pero las dudas sobre un asesinato no cesan por toda la información que tenía de soborno a políticos, figuras públicas, altos funcionarios y expresidentes como Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

Tanto republicanos como demócratas obligaron a los Clinton a testificar, bajo amenaza de desacato.

Los republicanos tienen "muchas preguntas" para los Clinton, declaró el jefe de la comisión de investigación, James Comer.

La audiencia se desarrolla a puerta cerrada en un centro de eventos artísticos en la localidad donde viven los Clinton.

Vínculos estrechos

Desde hace años, fotos y documentos en los que aparece Bill Clinton en el avión privado de Epstein, o en fiestas u orgías organizadas por el magnate, han surgido tras la liberación de todos los documentos contra Epstein a solicitud del presidente Donald J. Trump, el principal colaborador y denunciante al FBI para arrestar a Epstein.

Sin embargo, y como es de esperar, ahora los demócratas quieren vincular a Trump con el mismo caso, cuando los informes revelan lo contrario.

Los Clinton se resistieron durante meses las citaciones del comité, hasta que recibieron un ultimátum antes de comenzar un proceso para enjuiciarlos por desacato al Congreso.

Este cambio de postura marcó una victoria para el representante James Comer, de Kentucky, presidente republicano del comité. Comer rechazó las solicitudes de los Clinton de realizar el interrogatorio en público, pero indicó que es posible una audiencia pública después de las declaraciones a puerta cerrada.

Bill Clinton aparece de forma destacada en el más reciente lote de documentos gubernamentales difundidos en relación con Epstein, pero afirma que rompió lazos con el financiero antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.

De todas forma, la mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

Interrogatorio a puerta cerrada

Los Clinton reclamaron que sus declaraciones fueran públicas, pero el comité insistió en interrogarlos a puerta cerrada, una decisión que Bill Clinton calificó de "pura política".

Los testimonios a puerta cerrada acostumbran a ser habituales en comisiones de investigación, puesto que permiten plantear al testigo preguntas más incisivas, que por motivos legales no pueden ser realizadas ante cámaras televisivas.

Comer reiteró en una conferencia de prensa previa a la declaración el jueves que "nadie acusa, en este momento, a los Clinton de irregularidades".

"Tendrán el debido proceso", declaró Comer. "Pero tenemos muchas preguntas".

Comer indicó que el comité busca comprender cómo Epstein acumuló su riqueza, cómo se rodeó de personas poderosas y si era un activo del gobierno.

"Estas son las preguntas que haremos en los próximos dos días, y esperamos obtener algunas respuestas", declaró.

Hillary, quien perdió las elecciones presidenciales de 2016 frente a Trump, afirmó en una entrevista con la BBC la semana pasada que ella y su esposo "no tienen nada que ocultar".

La única persona juzgada y condenada en el enorme escándalo internacional es la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, de 64 años, que está recluida en una cárcel de alta seguridad.

Hillary Clinton ha reconocido que se reunió con Maxwell "en unas cuantas ocasiones", pero que nunca tuvo interacciones significativas con Epstein.

Las medidas de seguridad en Chappaqua son importantes, y para evitar fotos se instaló una carpa blanca en una puerta lateral.

El tráfico sexual

Bill Clinton ha reconocido que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para supuestos trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada caribeña.

Más problemáticas son las recientemente divulgadas fotos en las que aparece Clinton en lugares como una piscina, rodeado de mujeres jóvenes y en fiestas.

Maxwell compareció por videoconferencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara a principios de este mes, pero se negó a responder a ninguna pregunta, invocando su derecho a no autoincriminarse.

Su abogado, David Markus, dijo que Maxwell estaría dispuesta a hablar públicamente si Trump le concediera el indulto.

Markus también afirmó que Trump y Bill Clinton son "inocentes de cualquier irregularidad".

"Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación", señaló.

Epstein cultivó una red de poderosos ejecutivos empresariales, políticos, celebridades y académicos, y la publicación de los archivos ha tenido repercusiones en todo el mundo, incluidas las detenciones en el Reino Unido del expríncipe Andrés y de Peter Mandelson, el exembajador ante Estados Unidos.

Varios estadounidenses prominentes han visto dañada su reputación por sus amistades con Epstein y han dimitido de sus cargos, pero nadie aparte de Maxwell ha enfrentado las consecuencias legales.

FUENTE: Con información de AFP.