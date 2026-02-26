jueves 26  de  febrero 2026
EEUU

Tasa hipotecaria baja del 6% por primera vez desde abril de 2022

La hipoteca fija a 30 años registró este jueves un promedio del 5,98%, por debajo del 6,01% de la semana pasada, según el administrador de hipotecas Freddie Mac

Vivienda en venta en Texas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años descendió del 6% esta semana en Estados Unidos, su nivel más bajo desde abril de 2022, anunció este jueves el administrador de hipotecas Freddie Mac.

La hipoteca fija a 30 años registró este jueves un promedio del 5,98%, por debajo del 6,01% de la semana pasada, según divulgó la agencia federal al publicar los resultados de su Encuesta del Mercado Hipotecario Primario (PMMS, por su sigla en inglés).

"Esta tasa, combinada con la mejora en la disponibilidad de viviendas en venta, es significativa y atraerá a más compradores potenciales al mercado para la temporada de compras de primavera", opinó en una nota el economista jefe de la agencia, Sam Khater.

Activos más seguros

Hace un año, la hipoteca fija a 30 años registraba un promedio del 6,76 %, destacó.

Según los analistas, el descenso está relacionado con las ventas de acciones en Bolsa y la apuesta por activos más seguros, como la deuda pública, lo que ha bajado los rendimientos de los bonos del Tesoro, claves en las hipotecas a largo plazo.

Los movimientos se producen en medio de incertidumbre renovada sobre la política arancelaria de EE.UU., después de que el Tribunal Supremo anulara buena parte de los gravámenes impuestos por el Gobierno bajo poderes de emergencia.

La bajada en las tasas hipotecarias puede llevar a una mayor refinanciación, que ya ha estado aumentando en las últimas semanas, indica CNBC, que cita un aumento del 130 % en las solicitudes para esta transacción de la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

FUENTE: Con información de EFE.

