jueves 26  de  febrero 2026
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU

Se tensas las relaciones entre el gobierno de EEUU y la dictadura de Cuba.

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AFP

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este jueves que el país "se defenderá con determinación y firmeza" frente a "cualquier agresión terrorista", tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación registrada en Estados Unidos en un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas en aguas del país caribeño.

"Cuba no agrede, ni amenaza. Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", manifestó el dictador a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El Ministerio del Interior cubano afirmó que la embarcación, con matrícula de Florida, llegó a "una milla náutica al noreste del canalizo El Pino", tras lo que los agentes pidieron que se identificaran. "Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", ha sostenido.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington responderá "en consecuencia" al incidente, al tiempo que ha recalcado que las autoridades verificarán lo sucedido "de forma independiente", en medio del aumento de las presiones de Estados Unidos sobre Cuba.

"Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales", denunció también en X el ministro del régimen cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

Según la versión que ofreció la dictadura cubana, dos de los heridos figuran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales" y son buscadas por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión" de "actos de terrorismo" en Cuba o en otros países. Aunque de ello no ofreció pruebas.

Las autoridades cubanas también reportaron una supuesta detención de otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos para facilitar la operación, quien confesó "sus acciones". Tampoco han dado prueba de lo señalado.

El enfrentamiento del miércoles supone un nuevo foco en las tensiones con Estados Unidos, agravadas desde la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero por fuerzas estadounidenses y la interrupción de los envíos de petróleo de Caracas a Cuba.

Según la versión que cuenta la dictadura desde La Habana, cuando el buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha, cuyos tripulantes abrieron fuego "contra los efectivos cubanos", hiriendo al comandante de las tropas cubanas.

FUENTE: Con información de Europa Press /AFP

