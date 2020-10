Bad Bunny se une a Jhay Cortez para cantar "Dakiti"

Dirigido por Stillz, el videoclip fue publicado hace 10 horas en la plataforma de YouTube y hasta los momentos cuenta con casi tres millones de visualizaciones, lo que lo ubica en el puesto número uno en la lista de tendencias.

A pesar de los números, este lanzamiento ha generado preocupación en la fanaticada de Bad Bunny. El intérprete de 26 años de edad ha asomado la posibilidad de retirarse o jubilarse de la industria de la música en una etapa temprana.

Aunque, esta no es la primera vez que el cantante de Yo perreo sola plantea dicho retiro. En la canción <3 de YHLQMDLG, segundo álbum de estudio en solitario del puertorriqueño que significa "Yo hago lo que me da la gana", Bunny canta: “Este disco está cabrón, lo hice para vosotros. Y en nueve meses vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo como Miguel Cotto”. Y agregaba, en relación a la fama: “Aunque después esté en mi casa solo y aburrido, y aunque mis mejores temas aún no han salido, pero hablando claro, gente, ya ni duermo, y esto de la fama me tiene hasta enfermo”.

De ser o no el adiós de Bad Bunny, lo cierto es que el joven cantante ha hecho historia en el género urbano y la industria de la música así lo ha certificado: en la última edición de los Premios Latin Billboard El Conejo Malo se alzó con siete premios, entre ellos Artista del año.