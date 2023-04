Bad Bunny y Grupo Frontera estrenan sencillo juntos

“Me queda 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento/ Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo/ Baby, pa’ qué te miento; eso de que me vieron feliz no, no es cierto/ Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti”, fue el adelanto que el puertorriqueño dejó escuchar de esta cumbia romántica en su publicación.

Por su parte, Grupo Frontera también posteó en sus historias diversas publicaciones en las que se confirma la noticia.

El boricua ha manifestado en varias oportunidades su interés por este género, y aunque es la primera colaboración con Grupo Frontera, una alianza que emociona a los seguidores de la banda y el trapero, es la segunda participación de Benito Antonio Martínez Ocasio en este estilo de la industria.

La primera fusión que Bad Bunny hizo con el regional mexicano fue con Natanael Cano en un remix del corrido Soy el Diablo, reseñó la revista Billboard.

Hasta ahora, se desconoce a qué hora saldrá el sencillo.

Brilla en Coachella

El festival de Coachella tuvo una fuerte impronta latinoamericana con Bad Bunny dando un acalorado concierto de dos horas, en la cual disparó numerosos hits en homenaje a pioneros de origen latino.

Bad Bunny fue el primer músico latino y de habla hispana en liderar el renombrado festival, que se lleva a cabo durante dos fines de semana consecutivos de tres días y tradicionalmente da inicio al circuito de giras del verano boreal.

Aunque ya había tocado en Coachella como solista en 2019, Bad Bunny dijo que la noche de este viernes fue un hito en su carrera exitosa. “Nunca ha habido alguien como yo antes", dijo en español el gigante del reguetón.

