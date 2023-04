Bad Bunny recibe nominación en los MTV Movie & TV Awards

En la película, el puertorriqueño interpreta a The Wolf (Lobo), un asesino mexicano que busca cobrar venganza luego de que el día de su boda alguien envenenara el vino y varios de sus seres queridos murieran, principalmente su esposa.

En la premiación también están nominados Jenna Ortega por Wednesday; Pedro Pascal por The Last of Us; Diego Luna por su participación estelar en Andor; y el cantante Harry Styles en mejor villano por su papel en Don't Worry Darling y a mejor beso por su escena con David Dawson en My Policeman.

Los Movie & TV Awards se realizarán el 7 de mayo en el Barker Hangar de Los Ángeles, California.

Benito Antonio Martínez Ocasio, quien había anunciado que se tomaría este 2023 como año sabático, no ha estado tan alejado de la escena pública. El boricua estrenó la canción Tormenta con la banda Gorillaz y ha protagonizado algunas polémicas con fanáticos, así como demandas por presunto uso sin permiso de la voz de su exnovia en dos canciones.

No obstante, su romance con la modelo Kendall Jenner ha sido el principal objetivo de la prensa. Recientemente fueron captados dando un romántico paseo ecuestre, uno de los hobbies de la modelo.

Según imágenes publicadas por el portal de farándula TMZ, la pareja compartía un momento en el Centro Ecuestre de Hidden Hills, ubicado en Calabasas, Los Ángeles, donde las Kardashian Jenner viven desde hace más de una década.

En las fotografías se puede observar a la modelo y al cantante puertorriqueño montado un caballo pinto mientras sonríen y fotografían el íntimo encuentro. Otras de las gráficas muestran al boricua montando solo el caballo, mientras la mayor de las Jenner lo motiva al cabalgar.

Fuentes aseguraron a TMZ que la pareja estuvo en el lugar durante 90 minutos aproximadamente, tiempo en el que ambos cabalgaron juntos pero también por separado.

