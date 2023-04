Bad Bunny dice que el rodaje de "El Muerto" está paralizado

MIAMI.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny confesó que el spin-off de la película Spider-Man, El Muerto, no ha comenzado, lo que evidencia que no llegará a los cines en la fecha para la que había sido anunciada.

“Quizá me cambien por Pedro Pascal”, dijo entre risas el boricua. Aunque el comentario alude al fanatismo que ha despertado el actor chileno en los últimos meses por su interpretación en la serie de HBO, The Last Of Us; también ha despertado las sospechas de si es posible que Bad Bunny ya no interprete al superhéroe de Marvel.

En octubre de 2022, se confirmó que Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, sería el director de la película de Marvel, la cual producirá Sony por ser el estudio que tiene los derechos de Spider-Man.

Pese a que entonces se explicó que el filme estaba en preproducción, se anunció que la fecha de estreno prevista sería enero de 2024, y que el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio sería el primer latino en dar vida a un superhérode de Marvel.

Hasta ahora se desconoce las razones por las que el rodaje no ha iniciado.

La cinta cuenta la historia de Juan Carlos Estrada Sánchez, un luchador de origen latino que obtiene poderes a través de una máscara ancestral que heredó de su familia.

Aunque en uno de los cómics El Muerto y Spider-Man se enfrentan, y este casi revela la identidad del héroe arácnido; en otro episodio, ambos personajes unen sus fuerzas para enfrentar a El Dorado, un villano que busca controlar los poderes del luchador y es el responsable de la muerte del padre de Juan Carlos.

FUENTE: REDACCIÓN