La canción fue el quinto sencillo de su álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Billie Eilish.jpg Finneas O'Connell, izquierda, y Billie Eilish durante su presentación en el segmento in memoriam en los Oscar el domingo nueve de febrero de 2020 en el Teatro Dolby, en Los Angeles. AP/Chris Pizzello

La adolescente californiana superó así a Lil Nas X, Ed Sheeran y Justin Bieber para situarse en lo más alto de la clasificación anual de la IFPI.

"Billie Eilish ha cautivado al mundo con su increíble voz y un sonido que desafía los géneros", dijo la directora ejecutiva de la IFPI, Frances Moore. "También es una artista que aborda temas importantes, como la salud mental, en sus letras que claramente resuenan con sus fans en todo el mundo", agregó.

El sencillo, lanzado hace un año, fue galardonado como canción del año en los premios Grammy.

Eilish prosiguió su racha ganadora el mes pasado cuando su nueva canción "No Time To Die" registró la mayor semana de apertura de todos los tiempos, para el tema de una película de James Bond en las listas británicas.