Miss Venezuela realiza entrega de bandas para próxima edición

Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.

MIAMI.- La Temporada de la Belleza 2026 activa uno de sus hitos más importantes, con la celebración de la Gala de Bandas Especiales.

Más allá de la asignación de los reconocimientos iniciales del certamen, la velada se consolida como el escenario donde el sector privado y el gran espectáculo televisivo, convergen para dar inicio formal al despliegue comercial del evento de mayor sintonía e historia en el país.

“En esta entrega, 25 candidatas y 18 de las marcas más destacadas del mercado venezolano se unen en una de las plataformas de branding y posicionamiento más potentes de la televisión abierta y los entornos digitales. La relación con los anunciantes evoluciona del patrocinio tradicional a una integración de alto nivel, donde las marcas desarrollan líneas de productos exclusivas para la ocasión, mientras que las candidatas generan contenido orgánico y co-crean experiencias vivenciales que generan alto engagement con la audiencia” comentó Nina Sicilia, presidenta del Miss Venezuela.

Innovación y liderazgo

El evento ratifica la capacidad de la Organización Miss Venezuela para dinamizar la economía y liderar la innovación comunicacional, respaldado por una transmisión multiplataforma que conecta la sintonía nacional con un consumo en streaming de alcance global en mercados clave como Estados Unidos, Colombia, México y España agregó Sicilia.

Este despliegue responde a un modelo de gestión institucional fundamentado en tres pilares: asegurar alianzas comerciales sólidas y rentables, ofrecer un espectáculo de entretenimiento de estándar internacional (tanto en pantalla como en formatos digitales) y potenciar el desarrollo integral de las aspirantes para representar con éxito al país en los escenarios internacionales.

Con 72 años de arraigo en la identidad y la memoria afectiva del venezolano, el certamen demuestra que la tradición puede ser el motor de innovación comercial más eficiente de la industria.

La Gala de Bandas Especiales confirma así que el entretenimiento en vivo es un canal estratégico para construir reputación, presencia de marca continua y alto retorno de inversión para el sector empresarial.