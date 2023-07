Barack Obama añade a Peso Pluma en su lista de reproducción

“Como hago cada año, aquí están algunas canciones que he estado escuchando este verano —un mix de (cosas) viejas y nuevas. Ansioso por escuchar qué me ha faltado”, escribió el exmandatario con la intensión de que sus seguidores compartan con él otras propuestas musicales.

En la lista se puede apreciar el tema La Bebé, un remix de Ing Lvcas con el astro del regional mexicano Peso Pluma. No obstante, la española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro también figuran con su canción Vampiros.

Esta es la segunda vez que la intérprete de Motomami es recomendada por Obama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barack Obama (@barackobama)

El mexicano, orgulloso de aparecer en esta tradición, respondió a la recomendación de Obama en su cuenta de Twitter: "Barack Obama nombra a La bebé (Remix) como una de las canciones del verano 2023".

En diciembre, Barack Obama compartió sus canciones favoritas del 2022, y para sorpresa de muchos, el líder demócrata llenó su playlist de sabor latino.

En su lista, Titi me preguntó, del álbum Un verano sin ti de Bad Bunny, aparece en su top tres. No obstante, no fue el único artista del género urbano latino que Obama admiró; la cantante española Rosalía también integra su lista de favoritos con Saoko, sencillo que forma parte de su álbum Motomami.

