Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que esperan su primer bebé

Barbara Palvin y Dylan Sprouse asistieron a una cena privada organizada por PAIGE en Carbone, en Sadelle's, el 10 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York, con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York.

MIAMI.- Barbara Palvin y Dylan Sprouse se convertirán en padres por primera vez. El actor de la serie infantil Zack y Cody: Gemelos en Acción espera su primer bebé con su esposa, la modelo de Victoria's Secret. La pareja anunció el embarazo durante su asistencia al 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia.

Los futuros padres posaron juntos en varias fotografías del evento. Palvin lució un vestido azul claro de manga corta con una falda de plumas. Posó con la mano bajo el vientre, resaltando su barriguita. Sprouse apareció junto a su esposa, vestido de esmoquin.

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Relación

Tras conocerse en una fiesta en 2017, la exestrella de Disney Channel y ángel de Victoria's Secret comenzaron a salir en junio de 2018. Poco después, en noviembre de 2018, Palvin declaró a Vogue Australia que estaba "muy enamorada".

"Siento que he encontrado al hombre perfecto. Es muy amable y tierno", dijo sobre Sprouse.

Confirmaron su compromiso en junio de 2023 y se casaron un mes después en una ceremonia en Hungría.

A lo largo de los años, la pareja ha expresado abiertamente su amor y apoyo mutuo. En 2025, Palvin desfiló en el Victoria's Secret Fashion Show, y Sprouse compartió un mensaje con la revista People para enviárselo a su esposa antes del evento.

"Te amo, nena. ¡Rómpete una pierna esta noche!", dijo, añadiendo que, de hecho, ella se había "roto el pie" cuatro semanas antes.