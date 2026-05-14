jueves 14  de  mayo 2026
PLATAFORMAS

Príncipe Harry y Meghan Markle producen película sobre Afganistán para Netflix

Harry y su esposa Meghan Markle producirán la cinta junto a Tracy Ryerson, el jefe de contenidos de Archewell Productions, propiedad de la pareja

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda

LOS ÁNGELES.- El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle preparan la adaptación cinematográfica de la memoria sobre Afganistán No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, en el marco de su acuerdo con Netflix, informó este jueves el gigante del streaming.

El libro, escrito por el mayor británico Adam Jowett, aborda su trabajo al frente de una unidad de paracaidistas y rangers irlandeses reales encargada de defender el centro del distrito de Musa Qala, en Afganistán, en julio de 2006.

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La pareja, distanciada de la casa real británica y residente en Estados Unidos, ha trabajado con Netflix desde 2020. Produjo el documental Harry & Meghan y la serie With Love, Meghan, en la que la duquesa de Sussex aparece como una experta en tareas domésticas.

Producción

El año pasado, suscribieron un nuevo acuerdo con la plataforma pero con condiciones más limitadas.

Harry, hijo menor del monarca británico Carlos III, y su esposa Meghan Markle producirán la cinta junto a Tracy Ryerson, el jefe de contenidos de Archewell Productions, propiedad de la pareja, detalló Netflix en un comunicado a la AFP.

Matt Charman, nominado al Óscar por Puente de espías (2015), estará a cargo del guión.

El príncipe Harry, de 41 años, completó dos misiones de combate en Afganistán, como parte del Ejército británico, cuerpo en el cual llegó a alcanzar el rango de capitán.

No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege fue publicado por primera vez en 2018.

FUENTE: AFP

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