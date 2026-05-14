jueves 14  de  mayo 2026
POLÉMICA

Hija de Michael Jackson gana fallo en batalla legal contra albaceas del artista

El juez prohibió futuros pagos de bonificaciones sin una orden judicial o el consentimiento escrito de todos los beneficiarios del patrimonio

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental. &nbsp; &nbsp;

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.

 

 

AFP/Unique Nicole/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Paris Jackson, hija de Michael Jackson, logró un fallo positivo en su batalla legal contra los albaceas del patrimonio del artista. Un juez de Los Ángeles dictaminó que los 625.000 dólares que fueron pagados por John Branca y John McClain como bonificación a tres bufetes de abogados externos fueron indebidos.

La autoridad ordenó que el dinero fuera restituido al patrimonio del intérprete Thriller.

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Detalles del fallo

Dichos pagos fueron ejecutados en 2018. Entonces, los albaceas aseguraron que era una compensación justa por el éxito que los abogados lograron, además de aseverar que se trataba de un incentivo por su trabajo.

No obstante, el juez solicitó una explicación más detallada que justificara las bonificaciones por un valor superior al medio millón de dólares.

“A la luz de las pruebas presentadas, los montos de las bonificaciones pagadas parecen arbitrarios — lo que el Sr. Branca determinó como apropiado”, reza lo dicho por el juez Mitchell Beckloff en el fallo que obtuvo Billboard.

Aunque el letrado elogió el trabajo de los albaceas, insistió en que los pagos a los bufetes no contaban con una justificación adecuada y señaló que los abogados ya habían sido remunerados de manera generosa en las facturas legales.

“Se acoge la objeción de la Srta. Jackson respecto a los 625.000 dólares en pagos de bonificaciones realizados durante el segundo semestre de 2018”, declaró el juez. “Los pagos de bonificaciones no quedan aprobados; quedan desestimados”.

Asimismo, el juez prohibió futuros pagos de bonificaciones sin una orden judicial o el consentimiento escrito de todos los beneficiarios del patrimonio.

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