Premios Juventud se celebran por primera vez en Europa el 3 de septiembre

El cantante colombiano Carlos Vives, ganador de la categoría "Agente de Cambio", besa el trofeo durante la 22.ª edición de los Premios Juventud, en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

MARBELLA.- Los Premios Juventud , los galardones musicales de la cadena TelevisaUnivision que saldrán este año por primera vez de América para viajar a Europa, se entregarán el próximo 3 de septiembre en la ciudad española de Marbella (sur), anunció el presidente de Univisión Networks Group, Ignacio Meyer.

Si bien la ubicación ya se conocía, el anuncio de la fecha lo ha desvelado Meyer este jueves en un vídeo enviado a la dirección del que será el escenario del evento, producido y transmitido en vivo desde Marbella, "un lugar enigmático y que todo el mundo merece conocer y visitar", ha dicho durante su intervención el directivo.

Los Premios Juventud, que este año alcanzan su 23 edición, son, según Meyer, "la plataforma mediática más importante para impulsar la música latina y a los artistas jóvenes a nivel internacional", y se han convertido en una "celebración a la cultura popular y a los agentes de cambio que con su esfuerzo logran un impacto" en la sociedad.

PJ Fest

Con la nueva sede de los galardones, anunciada recientemente, llega también un cambio de formato: los Premios Juventud dejan de ser una gala de una noche para transformarse en una experiencia cultural inmersiva, denominada PJ Fest.

El evento tendrá como escenario el anfiteatro de Starlite, contará con la participación de más de cincuenta artistas que viajarán a Marbella para "estar delante de la pantalla" y la gala de los Premios Juventud pondrá el broche de oro a este primer PJ Fest.

Que los Premios Juventud se celebren en Marbella es "un notición" para la ciudad, ha dicho su alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien subrayó la gran repercusión mediática a nivel internacional que se espera que tenga la gala y sus más de 350.000 asistentes.

FUENTE: EFE