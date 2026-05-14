jueves 14  de  mayo 2026
PREMIOS

Premios Juventud se celebran por primera vez en Europa el 3 de septiembre

Con la nueva sede, los Premios Juventud dejan de ser una gala de una noche para transformarse en una experiencia cultural inmersiva, denominada PJ Fest

El cantante colombiano Carlos Vives, ganador de la categoría Agente de Cambio, besa el trofeo durante la 22.ª edición de los Premios Juventud, en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

El cantante colombiano Carlos Vives, ganador de la categoría "Agente de Cambio", besa el trofeo durante la 22.ª edición de los Premios Juventud, en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

AFP/ Martin Bernetti

MARBELLA.- Los Premios Juventud, los galardones musicales de la cadena TelevisaUnivision que saldrán este año por primera vez de América para viajar a Europa, se entregarán el próximo 3 de septiembre en la ciudad española de Marbella (sur), anunció el presidente de Univisión Networks Group, Ignacio Meyer.

Si bien la ubicación ya se conocía, el anuncio de la fecha lo ha desvelado Meyer este jueves en un vídeo enviado a la dirección del que será el escenario del evento, producido y transmitido en vivo desde Marbella, "un lugar enigmático y que todo el mundo merece conocer y visitar", ha dicho durante su intervención el directivo.

Lee además
El productor Ciey.
MÚSICA

Ciey, el productor que hace canciones que sobreviven al algoritmo
El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.
PLATAFORMAS

Príncipe Harry y Meghan Markle producen película sobre Afganistán para Netflix

Los Premios Juventud, que este año alcanzan su 23 edición, son, según Meyer, "la plataforma mediática más importante para impulsar la música latina y a los artistas jóvenes a nivel internacional", y se han convertido en una "celebración a la cultura popular y a los agentes de cambio que con su esfuerzo logran un impacto" en la sociedad.

PJ Fest

Con la nueva sede de los galardones, anunciada recientemente, llega también un cambio de formato: los Premios Juventud dejan de ser una gala de una noche para transformarse en una experiencia cultural inmersiva, denominada PJ Fest.

El evento tendrá como escenario el anfiteatro de Starlite, contará con la participación de más de cincuenta artistas que viajarán a Marbella para "estar delante de la pantalla" y la gala de los Premios Juventud pondrá el broche de oro a este primer PJ Fest.

Que los Premios Juventud se celebren en Marbella es "un notición" para la ciudad, ha dicho su alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien subrayó la gran repercusión mediática a nivel internacional que se espera que tenga la gala y sus más de 350.000 asistentes.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que esperan su primer bebé

Maluma revela el género de su segundo bebé

Artista colombiana Delcy Morelos exhibe en Londres una instalación llamada "Origo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recreación digital de un Boeing C-40B Clipper. 
¿DIÁLOGO?

Director de la CIA visita Cuba en medio de tensiones entre EEUU y la isla

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Xi Jinping.
Diplomacia

Trump sostiene diálogo "positivo y productivo" con Xi Jinping

Secretario general de la ONU, António Guterres.
POLÍTICA

Guterres: 'Complicidad' interna facilitó captura de Maduro en Venezuela

Imagen referencial. 
Análisis

El comunismo: el fracaso más exitoso de la historia

Estudiantes y familiares de presos políticos exhiben retratos de los reclusos durante una protesta para exigir su liberación frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, el 13 de mayo de 2026. Estudiantes universitarios y sus familias bloquearon la principal avenida de Caracas ese día para protestar por la desaparición forzada de unos 50 presos políticos en Venezuela y la muerte bajo custodia de aproximadamente 20 detenidos en la última década.
RECHAZO

Protestan por desapariciones forzadas de presos políticos en Venezuela

Te puede interesar

Recreación digital de un Boeing C-40B Clipper. 
¿DIÁLOGO?

Director de la CIA visita Cuba en medio de tensiones entre EEUU y la isla

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Presencia de sargazo den Sunny Isles Beach
ALGAS

Advierten mayor riesgo de sargazo en playas de Florida en 2026

Presuntos comunicados del Gobierno de Cuba se viralizaron en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
TENSIÓN CRECIENTE

Cuba: viralizan mensajes sobre una inminente "Opción Cero" tras protestas y apagones

Sissi Abascal, integrante del movimiento Damas de Blanco, justo en el momento en que sale de prisión y se rencuentra con sus familiares.
DISIDENCIA CUBANA

Excarcelan a la Dama de Blanco Sissi Abascal bajo esquema de exilio hacia Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Xi Jinping.
Diplomacia

Trump sostiene diálogo "positivo y productivo" con Xi Jinping