Becky G desmiente rivalidad con Karol G y asegura que son amigas

MIAMI.- Becky G ofreció una entrevista a CBS Mornings en la que abordó lo que significa ser una mujer en la industria del entretenimiento. En el avance compartido por la cadena, la artista de raíces latina habla sobre su relación con la colombiana Karol G.

Durante la conversación con Gayle King, Rebbeca Marie Gomez destacó que ella y la artista colombiana mantienen un vínculo que describió como hermoso.

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Este 2026, Becky G fue la invitada especial de Karol G en Coachella, y también tendrá un papel especial en el Tropitour.

"Tenemos una hermosa amistad, una amistad por la que estoy realmente agradecida y que, creo, hemos construido juntas a lo largo de los años. Creo que eso se debe a muchas razones: experiencias compartidas e individuales y, por supuesto, a una industria que se apresura demasiado a enfrentar personas entre sí", comentó la intérprete.

Trabajo en equipo

Sobre las especulaciones de una posible rivalidad, la cantante de Mala Santa señaló que no considera que sus colegas son una competencia.

"Absolutamente no. No. Para mí, mi mayor competencia es la persona que veo en el espejo cada mañana, ¿sabes? Y sé que ella siente lo mismo. Nuestro objetivo es ser las mejores versiones de nosotras mismas, y ha sido hermoso crecer dentro de esta amistad y ver a alguien no solo derribar todas las puertas, sino también mantenerlas abiertas para que otras personas puedan entrar”.

En este sentido, recalcó que las supuestas rivalidades han sido estrategias que actores de la industria crearon para generar controversia. No obstante, señaló que lo valioso de esta era es que las propias artistas se han dado cuenta de que pueden derrumbar esos mitos y construir un espacio seguro para todas.

"Creo que lo más increíble de convertirnos en las mujeres que somos hoy en la industria es que nos hemos dado cuenta de que podemos construir nuestras propias mesas”.

La entrevista será transmitida este jueves 13 de agosto a las 7 a.m. por CBS.