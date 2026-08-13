jueves 13  de  agosto 2026
JUSTICIA

Hijo del director Rob Reiner niega cargos de asesinato en su contra

Nick Reiner comparecerá de nuevo ante el tribunal el 15 de septiembre, en una audiencia preliminar en la que se deberá evaluar si hay suficientes elementos incriminatorios en su contra

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.&nbsp;

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California. 

AGP/Michael Buckner/Getty Images

LOS ÁNGELES.- El hijo del director de cine estadounidense Rob Reiner negó ante un tribunal este miércoles los nuevos cargos que le imputaron por el asesinato de sus padres.

Nick Reiner se declaró no culpable de dos cargos de asesinato, con el agravante de preparar una "emboscada" para cometer el doble homicidio.

Lee además
La cantante Becky G.
FAMOSOS

Becky G desmiente rivalidad con Karol G y asegura que son amigas
La cantautora estadounidense Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025. 
VIRAL

Ariana Grande oficializa relación con Ricky Álvarez en Instagram

Estos nuevos cargos sustituyen a los anteriores por asesinato en primer grado.

La imputación se presentó por el homicidio en diciembre de 2025 de Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer.

El escrito de acusación publicado el miércoles por la fiscalía de Los Ángeles no precisa los hechos que llevaron a la acusación a agravar los cargos.

Asesinato

El hombre, de 32 años, fue arrestado el 14 de diciembre después de que los cuerpos ensangrentados de sus padres fueran descubiertos en su casa del acomodado vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

Rob Reiner, de 79 años —quien dirigió grandes éxitos como "When Harry Met Sally" y "A Few Good Men"— y su esposa, de 70, fueron apuñalados hasta morir.

Nick Reiner comparecerá de nuevo ante el tribunal el 15 de septiembre, en una audiencia preliminar en la que se deberá evaluar si hay suficientes elementos incriminatorios en su contra para celebrar un juicio.

"Se trató de una traición profunda por parte de alguien que era amado y en quien confiaban precisamente las personas a las que se le acusa de haber matado", declaró el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Si es declarado culpable de los cargos, Nick Reiner podría enfrentarse a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte, aunque California no aplica rutinariamente la pena capital.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Travis Kelce sobre su boda con Taylor Swift: "La mejor noche de mi vida"

La oveja blanca lleva a escena las decisiones que dividen a una familia cubana

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas caminan sobre los escombros de uno de los 20 edificios colapsados por el terremoto este lunes en Cali, Colombia.
POLÍTICA

Colombia niega rechazo de ayuda internacional tras devastador terremoto

Una mujer transita por uno de los pasillos de un supermercado en EEUU.
economía

La inflación en EEUU se modera a 3,4% en julio

Cuba vuelve a ocupar un lugar prioritario dentro del análisis y las operaciones de inteligencia de Estados Unidos.
RÉGIMEN CUBANO

Cuba entra en el radar prioritario de la inteligencia de EEUU

Fotografía cedida por el hondureño Brayan Sánchez, tomada con su teléfono móvil, que muestra la zona donde vive junto a otros migrantes latinos, después de ser deportados desde Estados Unidos, en Bangui, República Centroafricana. 
Petición de retorno

Migrantes de Honduras y Cuba deportados a África piden volver a EEUU y denuncian incertidumbre

La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c), asiste a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela). 
VENEZUELA

Chavismo y oposición acuerdan renovar Tribunal Supremo de Justicia, al cierre de primer ciclo de diálogo

Te puede interesar

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
CASA BLANCA

EEUU revela que China utiliza unos 40 países para eludir aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Estudiantes regresan a las aulas para el ciclo lectivo 2026-2027
REGRESO A CLASES

Miami-Dade inicia el curso escolar entre innovación y ajustes en la alimentación

La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c), asiste a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela). 
VENEZUELA

Chavismo y oposición acuerdan renovar Tribunal Supremo de Justicia, al cierre de primer ciclo de diálogo

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
POLÉMICA

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

Cuba vuelve a ocupar un lugar prioritario dentro del análisis y las operaciones de inteligencia de Estados Unidos.
RÉGIMEN CUBANO

Cuba entra en el radar prioritario de la inteligencia de EEUU