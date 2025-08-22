Beéle es reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por un juez en Medellín

MIAMI.- El cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, fue reconocido oficialmente como víctima de violencia intrafamiliar por un juez de familia en Medellín, en el marco del proceso legal que enfrenta con su expareja, la influencer Camila Andrea Rodríguez Ascanio, también conocida como “Cara”.

El fallo, emitido el 21 de agosto, concluyó que Beéle fue víctima de violencia física, psicológica, emocional y económica durante su convivencia con Rodríguez. Como consecuencia, el juez dictó medidas de protección definitivas en favor del artista, con el fin de resguardar su integridad, buen nombre, intimidad y seguridad personal.

La decisión también impuso a Rodríguez obligaciones correctivas enfocadas en el manejo de impulsos y la resolución pacífica de conflictos, y garantizó a Beéle el derecho a una comunicación directa con sus hijos, sin la intervención de terceros.

Reacción de Cara

Tras conocerse la resolución judicial, Camila Rodríguez reaccionó en sus redes sociales con un mensaje que generó controversia entre sus seguidores.

“Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno… los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan... todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida.”, escribió.

Rodríguez también aseguró que se encuentra alistando su defensa para enfrentar lo que calificó como un proceso complejo, dejando entrever que continuará la disputa legal.

Aunque la decisión del juez marca un hito en la batalla legal, el caso aún no concluye. La defensa de Camila Rodríguez tiene la posibilidad de interponer recursos para revertir o modificar el fallo, lo que mantiene la expectativa sobre cómo evolucionará el proceso en los próximos meses.

Por ahora, Beéle cuenta con el respaldo de la justicia, que lo reconoce como víctima y le concede protección frente a nuevos episodios de violencia. El artista, que ha preferido mantener silencio público sobre la controversia, se ha concentrado en su carrera musical.