viernes 22  de  agosto 2025
FAMOSOS

Beéle es reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por un juez en Medellín

Por ahora, Beéle cuenta con el respaldo de la justicia, que lo reconoce como víctima y le concede protección frente a nuevos episodios de violencia

Beéle logró una entrada triunfal en las prestigiosas listas de álbumes de Billboard.

Beéle logró una entrada triunfal en las prestigiosas listas de álbumes de Billboard.

Captura de pantalla / YouTube Beéle
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, fue reconocido oficialmente como víctima de violencia intrafamiliar por un juez de familia en Medellín, en el marco del proceso legal que enfrenta con su expareja, la influencer Camila Andrea Rodríguez Ascanio, también conocida como “Cara”.

El fallo, emitido el 21 de agosto, concluyó que Beéle fue víctima de violencia física, psicológica, emocional y económica durante su convivencia con Rodríguez. Como consecuencia, el juez dictó medidas de protección definitivas en favor del artista, con el fin de resguardar su integridad, buen nombre, intimidad y seguridad personal.

Lee además
Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 
FAMOSOS

Cazzu no teme a prejuicios y asegura sentir orgullo de sí misma
Provea recordó que la activista Martha Lía Grajales fue víctima, junto a un grupo de madres de presos políticos, de amenazas, agresiones físicas y robo, cometidas por colectivos afines al chavismo
REPRESIÓN POLITICA

ONU pide al régimen de Maduro liberar a activista Martha Grajales: fue imputada tras desaparición forzada

La decisión también impuso a Rodríguez obligaciones correctivas enfocadas en el manejo de impulsos y la resolución pacífica de conflictos, y garantizó a Beéle el derecho a una comunicación directa con sus hijos, sin la intervención de terceros.

Reacción de Cara

Tras conocerse la resolución judicial, Camila Rodríguez reaccionó en sus redes sociales con un mensaje que generó controversia entre sus seguidores.

“Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno… los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan... todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida.”, escribió.

Rodríguez también aseguró que se encuentra alistando su defensa para enfrentar lo que calificó como un proceso complejo, dejando entrever que continuará la disputa legal.

Aunque la decisión del juez marca un hito en la batalla legal, el caso aún no concluye. La defensa de Camila Rodríguez tiene la posibilidad de interponer recursos para revertir o modificar el fallo, lo que mantiene la expectativa sobre cómo evolucionará el proceso en los próximos meses.

Por ahora, Beéle cuenta con el respaldo de la justicia, que lo reconoce como víctima y le concede protección frente a nuevos episodios de violencia. El artista, que ha preferido mantener silencio público sobre la controversia, se ha concentrado en su carrera musical.

Temas
Te puede interesar

El regreso de Descemer Bueno: una noche de cubanía, amor y homenaje

"Drácula": un cuento de terror convertido en historia de amor

Fiscalía rechaza petición de Sean "Diddy" Combs para un nuevo juicio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Migración

EEUU intensifica escrutinio migratorio y anuncia que 55 millones de visas están sujetas a revisión

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Crystal Marull, madre de los estudiantes afectados en escuela de Florida. 
HOSTIGAMIENTO

Fiscal General de Florida exige destitución de maestra en Alachua por presunto acoso político a estudiante

Estudiantes acuden a clase 
EN EL TOP

Varias escuelas de Florida destacan entre las 100 mejores de EEUU, según U.S. News