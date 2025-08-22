viernes 22  de  agosto 2025
Arrestan al rapero Lil Nas X tras deambular semidesnudo por Los Ángeles

Un video publicado en TMZ mostraba al rapero casi desnudo mientras se pavoneaba por la principal avenida de la ciudad

El rapero estadounidense Lil Nas X llega para la Met Gala 2021 en el Museo Metropolitano de Arte el 13 de septiembre de 2021 en Nueva York.&nbsp;

ANGELA WEISS / AFP

LOS ÁNGELES.- El rapero estadounidense Lil Nas X fue detenido por la policía el jueves tras ser encontrado deambulando por Los Ángeles en ropa interior y con unas botas vaqueras blancas.

Un video publicado en TMZ mostraba al artista de Old Town Road casi desnudo mientras se pavoneaba por la principal avenida de la ciudad.

Según las imágenes, el rapero se dirigió a los transeúntes que grababan el video, diciéndoles: "No lleguen tarde a la fiesta esta noche".

No estaba claro a qué fiesta se refería ni adónde se dirigía, mientras caminaba por el medio de la avenida semivacía.

En un momento, le pidió a la persona que lo grababa con el celular, que aparentemente estaba sentada en un auto, que le decía el teléfono.

"Quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver. No me gustan los teléfonos", exclamó el rapero. "¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay! Alguien tendrá que pagar por esto", agregó, mientras movía el dedo con aire teatral.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles declaró a la AFP que recibió un llamado de la zona de Studio City justo antes del amanecer.

"Había un hombre desnudo caminando por la calle", declaró el portavoz.

"Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes. Fue detenido y trasladado a un hospital por una posible sobredosis. Fue arrestado por agresión a un agente de policía", agregó.

El portavoz afirmó no poder identificar al hombre.

Las fotos publicadas por TMZ parecen mostrar a la extravagante estrella poniéndose un conocimiento de tráfico en la cabeza.

No hubo comentarios inmediatos de Lil Nas X ni de sus representantes.

FUENTE: AFP

