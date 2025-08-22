viernes 22  de  agosto 2025
Margot Robbie habla por primera vez de su vida como mamá: “Es lo mejor”

En una reciente entrevista, Margot Robbie describió la maternidad como una etapa profundamente transformadora

Nominada al Oscar a la mejor actriz por 'Yo, Tonya' y a la mejor actriz de reparto por 'El escándalo (Bombshell)', Robbie podría ser la candidata ideal para el hada y fiel amiga del niño que no quería crecer.

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz australiana Margot Robbie, protagonista de Barbie y una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, habló por primera vez sobre su experiencia como madre, diez meses después del nacimiento de su primer hijo con el productor Tom Ackerley.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Robbie describió la maternidad como una etapa profundamente transformadora: “Es lo mejor. La gente que ya tiene hijos lo entiende sin necesidad de explicaciones, y para los que no, probablemente resulte aburrido escucharlo.”

La actriz dio a luz el 17 de octubre de 2024 en Los Ángeles, y desde entonces ha mantenido un bajo perfil para dedicarse a su nueva familia. Fuentes cercanas revelaron a People que tanto ella como Ackerley esperaron durante mucho tiempo para convertirse en padres, por lo que la llegada de su bebé fue un momento cargado de emoción y significado.

Durante estos meses, la pareja ha contado con el apoyo de sus familias, en especial de la madre de Ackerley, quien viajó desde Inglaterra para conocer al pequeño.

Nueva película

El pasado 20 de agosto, Robbie reapareció en un photocall en Londres para promocionar su nueva película A Big Bold Beautiful Journey, donde comparte protagonismo con Colin Farrell.

Este proyecto, dirigido por Kogonada, es una fantasía romántica que llegará a los cines el 19 de septiembre de 2025.

La actriz deslumbró en la alfombra roja, marcando así su regreso oficial a la promoción cinematográfica tras meses dedicada a la maternidad.

Aunque Robbie ha reconocido que su prioridad actual es su hijo, también dejó claro que no se retira de la actuación. Con varios proyectos en puerta, la actriz se prepara para balancear su vida profesional con su nueva faceta personal.

