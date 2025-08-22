Lina Teresa Luaces y Lili Estefan asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

CELEBRIDADES Margot Robbie habla por primera vez de su vida como mamá: “Es lo mejor”

La coronación de Lina Luaces, hija de la reconocida presentadora Lili Estefan, como Miss Universe Cuba 2025, ha generado controversia en la isla, luego de que medios oficiales vinculados al régimen cubano cuestionaran su elegibilidad y criticaran su origen y dominio del idioma español.

La crítica ha desatado un debate sobre identidad, representación y los criterios que definen la participación en certámenes internacionales de belleza.

En respuesta, Lili Estefan se pronunció en el programa El Gordo y la Flaca, defendiendo a su hija y resaltando que Lina representa a Cuba a través de su herencia y valores familiares.

Aseguran que Shakira y Piqué vendieron mansión en España

Todo parece indicar que Shakira y Gerard Piqué están logrando desprenderse de su pasado. Según los medios ABC y El Periódico de Catalunya, la cantante y el exfutbolista han logrado vender una de las tres mansiones que compartían en Barcelona.

Según lo expuesto, se trata de una propiedad ubicada en el municipio de Esplugues de Llobregat, la cual se vendió por más de tres millones de euros; es decir, unos 3.494.100 dólares.

Sobre las otras dos casas, los medios detallan que ambos están decididos a salir de ellas también. Trascendió que conforman un lote valuado en 11 millones de dólares.

Migbelis Castellanos expone cómo recuperó su figura tras dar a luz

Migbelis Castellanos ha recibido múltiples elogios por la forma en la que ha recuperado su cuerpo a tan solo cinco meses de haber dado a luz a su hijo Caden. No obstante, la modelo y presentadora venezolana señaló que la lactancia la ha ayudado en la pérdida de peso.

Migbelis expuso que sintió preocupación pues temía que se desencadenara algún problema de sobrepeso. Sin embargo, asegura que también se ha sorprendido al ver cambios tan rápidos.

No obstante, destacó que si bien la lactancia ha sido clave, también se ha enfocado en cuidar su alimentación post parto, hacer ejercicio y estar más activa, factores importantes para lograr su objetivo.

DY regresa a los escenarios en Billboard Latin Music Week 2025

Tres años después de anunciar su retiro definitivo de los escenarios, el ícono mundial de la música urbana está de vuelta. El puertorriqueño DY, conocido durante décadas como Daddy Yankee, confirmó su regreso para presentarse en la Billboard Latin Music Week 2025, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en el Fillmore Miami Beach.

La noticia sorprendió a la industria y emocionó a millones de fanáticos alrededor del mundo, quienes habían visto en 2022 la despedida del artista tras la gira La Última Vuelta.

Su regreso será uno de los momentos más esperados de la Billboard Latin Music Week, considerada la conferencia de música latina más influyente del mundo, que reúne a artistas, ejecutivos y fanáticos con paneles, conciertos y experiencias exclusivas.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet desmienten rumores de ruptura

Kylie Jenner y Timothée Chalamet volvieron a acaparar titulares tras reaparecer juntos en Budapest, desmintiendo así los insistentes rumores de una posible ruptura.

La pareja fue vista el 19 de agosto en un café de la ciudad, donde disfrutaron de un momento relajado y sonriente que fue rápidamente compartido en redes sociales por el propio establecimiento.

La aparición llega después de varias semanas en las que se especuló con un distanciamiento, especialmente porque Chalamet no asistió al cumpleaños número 28 de la empresaria. El actor se encuentra actualmente en Hungría filmando Dune: Messiah, secuela de la exitosa saga de ciencia ficción, lo que le ha impedido pasar más tiempo en Los Ángeles junto a Jenner.

