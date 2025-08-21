jueves 21  de  agosto 2025
Migración

EEUU intensifica escrutinio migratorio y anuncia que 55 millones de visas están sujetas a revisión

La permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista son causas de inelegibilidad de visas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

AFP
Miami-Dade Aviation Department
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los 55 millones de extranjeros que tienen visas para Estados Unidos están sujetos a revisión continua, advirtió el Departamento de Estado el jueves, mientras el presidente Donald Trump intensifica su control sobre visas e inmigración.

"La verificación continua del Departamento incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente tienen visas estadounidenses válidas", declaró un funcionario del Departamento de Estado.

"El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, cualquier indicador de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista", indicó.

Lupa sobre estudiantes extranjeros

El funcionario no dijo que los 55 millones de visas estuvieran bajo revisión activa, pero explicó que el gobierno de Trump las tenía en la mira y que estaba intensificando el escrutinio, en particular entre los estudiantes.

"Estamos revisando todas las visas de estudiantes", declaró el funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que el Departamento de Estado monitorea constantemente lo que se dice en redes sociales, información que los solicitantes de visas ahora deben mostrar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, no ha ocultado sus críticas a los manifestantes antisraelíes que apoyan al grupo terrorista Hamás, utilizando una ley que le permite revocar visas a personas consideradas contrarias a los intereses de la política exterior estadounidense.

Miles de revocaciones

Desde que Rubio asumió el cargo en enero con Trump, el Departamento de Estado anunció la revocación de 6.000 visas.

Sin embargo, la administración ha enfrentado reveses en dos sonados casos.

Mahmoud Khalil, residente legal permanente en Estados Unidos que lideró las violentas protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, fue liberado en junio por un juez.

Rumeysa Ozturk, estudiante turca de posgrado de la Universidad de Tufts, que escribió un artículo en un periódico universitario crítico con Israel, fue liberada por un juez en mayo a la espera de sus argumentos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

