Carlos Rivera presenta el disco "Vida México"

Vida México es el complemento de su EP Vida…,lanzado en octubre, y representa una celebración de la cultura mexicana y un regreso a los orígenes sonoros

El cantante mexicano Carlos Rivera presenta el álbum Vida México en Salón Tenampa.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. Carlos Rivera presenta Vida México, un proyecto que nace como un homenaje a México, a su identidad cultural y a sus raíces musicales, inspirado en los colores, las tradiciones y los sonidos que forman parte del imaginario nacional y tiene al mariachi como eje central del proyecto.

A través de este material, Carlos explora y reinterpreta la música mexicana desde una visión contemporánea, sin perder la esencia de los géneros tradicionales que han acompañado la historia musical del país.

Vida México es el complemento de su EP Vida…,lanzado en octubre, y representa una celebración de la cultura mexicana y un regreso a los orígenes sonoros que han marcado su trayectoria artística.

Producción

El álbum incluye 15 canciones y un bonus track, y cuenta con colaboraciones de figuras de la música mexicana, como Pepe Aguilar y Ana Bárbara.

Los focus tracks del disco son Dónde estés, donde estoy, en colaboración con Marisela, y Sin Despedida, junto a Alejandro Fernández, tema que recién se estrenó y ya supera el millón de views en YouTube, además de acumular más de 2,7 millones de streams a nivel global.

El disco también cuenta con un bonus track de una nueva versión de Recuérdame junto a Natalia Lafourcade, que aporta una sensibilidad especial a este homenaje a México.

Vida México fue escrito en su totalidad por Carlos, en coautoría con reconocidos compositores como Luis Mexia, Iván Games, Johan Sotelo, Omar Robles, Ale Zeguer, Alex Hernández y Alfonso González Aguilar. Además de reunir a grandes productores como Orlando Aispuro, Mario Romero, Edén Muñoz, Pepe Aguilar, Antonio Zepeda y Emiliano Rodríguez Terrazas, quienes en conjunto con Carlos enriquecen el sonido del proyecto desde distintas perspectivas de la música mexicana.

Homenaje a Carlos Rivera

El artista presentó el álbum en el Salón Tenampa, uno de los recintos más representativos del mariachi en México.

Y como parte de las celebraciones por el centenario del lugar, se develó un mural dedicado a Carlos Rivera, artista que representa la continuidad y vigencia de la música mexicana en las nuevas generaciones, convirtiéndose en el artista más joven en recibir este reconocimiento.

El mural fue realizado por el artista oaxaqueño Freddy, cuyo trabajo se distingue por plasmar la identidad, la fuerza y el espíritu de la cultura mexicana a través de trazos contemporáneos que dialogan con la tradición.

El lanzamiento del proyecto da pie a un momento clave en la carrera del intérprete: su próxima presentación, el 9 de mayo, por primera vez en la Plaza de Toros La México, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

