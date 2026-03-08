Estrenan docuserie "Vaqueros del Pantano"

MIAMI.- En el corazón de la Florida existe un territorio donde la última palabra la tiene la naturaleza. En ese escenario, entre agua, barro y depredadores ancestrales, nace Vaqueros del Pantano, una docuserie que sigue la vida real de hombres que trabajan, sobreviven y construyen legado dentro de los humedales de los Everglades.

La producción, disponible en YouTube, expone la dinámica de ganaderos, rastreadores y vaqueros contemporáneos que deben arrear toros a través de kilómetros de pantano sin caminos ni cercas, guiados únicamente por su instinto, experiencia y profundo respeto por el ecosistema.

"Cada jornada implica cruzar terrenos impredecibles, acampar a la intemperie y enfrentar animales que han dominado ese territorio durante miles de años. Cada decisión puede significar la diferencia entre el éxito y la pérdida de ganado o incluso de la propia vida. Sin embargo, más allá del riesgo, Vaqueros del Pantano revela una historia más profunda: la conexión auténtica entre el hombre y la tierra, el valor del trabajo duro y el código silencioso de quienes viven lejos de la comodidad urbana", reza un comunicado de prensa.

Embed

Producción

Creada por Aquino Farms, protagonizada por su propietario, Luis Aquino, y dirigida por el fotógrafo y videógrafo de vida salvaje GoGutti, la serie transforma el trabajo cotidiano en una narrativa visual que combina tradición rural, aventura y conciencia ambiental.

A través de expediciones reales, arreos de ganado y jornadas de supervivencia, la producción rescata una cultura poco documentada: la de los hombres que viven entre caballos, barro y vida salvaje, llevando el espíritu del viejo oeste al ecosistema único de la Florida.

Vaqueros del Pantano no es solo una serie digital; es un retrato contemporáneo del vaquero americano en su forma más pura. Un testimonio visual donde la naturaleza sigue siendo la autoridad final y donde la tradición se escribe, día a día, sobre el agua y el lodo.

El primer episodio ya disponible en YouTube.