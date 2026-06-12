viernes 12  de  junio 2026
FAMOSOS

Así lucía atuendo de Belinda en la Inauguración del Mundial 2026

Si bien la presentación fue un referente de la cultura mexicana, lo que al parecer se robó el show fue el atuendo de Belinda cubierto de cristales

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de L'Oréal Paris "Walk Your Worth" como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

AFP/Julien De Rosa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Belinda brilló, literalmente, en la gala inaugural de la Copa del Mundo 2026. La cantante y actriz mexicana formó parte del cartel de artistas que tuvo un espectáculo musical que se desarrolló en el Estadio Azteca de México, lugar en donde se dio el primer juego de la cita mundialista.

La intérprete cantó Por Ella, la icónica colaboración que tiene junto a Los Ángeles Azules.

Lee además
Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy. 
MÚSICA

Shakira y Belinda se encuentran en los ensayos de la inauguración del Mundial
Taylor Swift asiste a la 55.ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Taylor Swift hace historia al entrar al Salón de la Fama de los Compositores

Atuendo

Y si bien la presentación fue un referente de la cultura mexicana, lo que parece que se robó el espectáculo fue el estilismo que Belinda lució en el número musical: un top fucsia con jean decorados con más de 80.000 piedras, un vestuario personalizado por Juan Carlos Plasencia con cristales Swarovski.

"Este look consistió en un conjunto de dos piezas conformado por un corset de manga larga en color rosa mexicano —muy al estilo Barbiecore— y unos jeans en tonalidad azul repletos de brillos. Este diseño se convierte en uno de los más ambiciosos jamás llevados a un escenario en México, pues fue creado con un total de 80,000 cristales Swarovski aplicados cuidadosamente a mano", reseña la revista ¡HOLA!.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Beli (@belindapop)

"Para complementar el look, la cantante llevó piezas de joyería de la colección Millenia, también de la firma. Además, para su calzado eligió una pieza única creada a partir de los Levi’s 501 Loose, una de las siluetas más relevantes de la marca, intervenida especialmente con cristales Swarovski", agrega.

Belinda coronó su outfit con un Brilliant Flying Tourbillon Rubies, una creación de alta relojería elaborada en oro rosa de Jacob & Co..

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Beli (@belindapop)

Temas
Te puede interesar

Diana Fuentes estrena en Miami "Flores y Fuego" con un concierto de lanzamiento

El artista británico David Hockney muere a los 88 años

Rosalía retoma conciertos en EEUU tras emergencia familiar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Foto de archivo durante el gobierno de Joe Biden, donde cientos de miles de niños llegaron a EEUU a través de bandas criminales.
JUSTICIA

Gobierno de Trump localiza e identifica a 146.000 niños inmigrantes "perdidos"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
FLORIDA

Condado de Miami-Dade revoca licencia de empresa que pretendía exportar petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.
GUERRA

Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma  
DELITO

España: Identifican a 5 menores de 11 y 12 años por agresión sexual a compañera de clase

Te puede interesar

Magic Kingdom, Walt Disney World, Orlando, Florida.
VERANO 2026

Florida se ubica en el 18 entre los mejores estados para viajes económicos por carretera

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Bote involucrado en el caso judicial que enfrenta el empresario inmobiliario George Pino.
AVANZA JUICIO

¿Accidente o negligencia? El juicio a George Pino llega a su momento decisivo en Miami-Dade

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 
ESPAÑA

Juez abre nueva investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por fraude fiscal

José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, y el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez. 
DICTADURA

Canciller cubano Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio, tras sanciones a CUPET

La antigua discoteca Pulse.
MEMORIA

Orlando conmemora una década de la masacre de Pulse con homenajes a las 49 víctimas