Así lucía atuendo de Belinda en la Inauguración del Mundial 2026

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de L'Oréal Paris "Walk Your Worth" como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

MIAMI.- Belinda brilló, literalmente, en la gala inaugural de la Copa del Mundo 2026 . La cantante y actriz mexicana formó parte del cartel de artistas que tuvo un espectáculo musical que se desarrolló en el Estadio Azteca de México, lugar en donde se dio el primer juego de la cita mundialista.

La intérprete cantó Por Ella, la icónica colaboración que tiene junto a Los Ángeles Azules.

MÚSICA Shakira y Belinda se encuentran en los ensayos de la inauguración del Mundial

Atuendo

Y si bien la presentación fue un referente de la cultura mexicana, lo que parece que se robó el espectáculo fue el estilismo que Belinda lució en el número musical: un top fucsia con jean decorados con más de 80.000 piedras, un vestuario personalizado por Juan Carlos Plasencia con cristales Swarovski.

"Este look consistió en un conjunto de dos piezas conformado por un corset de manga larga en color rosa mexicano —muy al estilo Barbiecore— y unos jeans en tonalidad azul repletos de brillos. Este diseño se convierte en uno de los más ambiciosos jamás llevados a un escenario en México, pues fue creado con un total de 80,000 cristales Swarovski aplicados cuidadosamente a mano", reseña la revista ¡HOLA!.

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"Para complementar el look, la cantante llevó piezas de joyería de la colección Millenia, también de la firma. Además, para su calzado eligió una pieza única creada a partir de los Levi’s 501 Loose, una de las siluetas más relevantes de la marca, intervenida especialmente con cristales Swarovski", agrega.

Belinda coronó su outfit con un Brilliant Flying Tourbillon Rubies, una creación de alta relojería elaborada en oro rosa de Jacob & Co..