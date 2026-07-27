lunes 27  de  julio 2026
REALEZA

Ofrecen al príncipe Harry habitación en Buckingham en próxima visita al Reino Unido

La ofrenda de paz se produce después de que el Duque de Sussex tuvo una reunión inesperada con su padre durante su reciente visita

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026, para asistir a la decimocuarta edición de la Conversación de la Fundación de los Juegos Invictus: De la Política a la Práctica, en el marco de las celebraciones del fin de los Juegos Invictus Birmingham 2027.&nbsp;

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026, para asistir a la decimocuarta edición de la Conversación de la Fundación de los Juegos Invictus: De la Política a la Práctica, en el marco de las celebraciones del fin de los Juegos Invictus Birmingham 2027. 

AFP/Justin Tallis
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Se espera que el príncipe Harry, de 41 años, visite el Reino Unido en septiembre, y The Sun informó que el rey Carlos le ofrecerá a su hijo menor una habitación en el Palacio de Buckingham en Londres para su estadía.L

La ofrenda de paz se produce después de que el Duque de Sussex tuvo una reunión inesperda con su padre, de 77 años, durante su reciente visita al Reino Unido.

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La oferta del Rey para que el Príncipe Harry se quede en una residencia real también se produce después de un debate público sobre el alojamiento durante el último regreso del Duque de Sussex a su país de origen.

Drama palaciego

El equipo del príncipe Harry y el Palacio de Buckingham ofrecieron versiones muy diferentes sobre el alojamiento durante su visita en julio.

Aunque el rey Carlos ofreció a Harry y su familia hospedarse en una residencia real, inicialmente rechazaron la oferta. Posteriormente, Harry intentó aceptarla, pero los funcionarios del palacio insistieron en que el plazo había expirado, convirtiendo lo que debería haber sido un asunto familiar privado en otra disputa pública.

Tras bambalinas, el drama en torno a la visita fue "bastante estresante", según declaró a People una fuente cercana a los duques de Sussex.

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